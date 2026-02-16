Vitor Marciel Estevam Maringolo, um jovem entregador de apenas 19 anos, teve sua vida abruptamente interrompida em um acidente de moto, seu instumento de trabalho. Ele morreu no final da noite deste domingo, 15, após um terrível acidente de moto na avenida Paschoal Pulicano, no Jardim Francano, em Franca. O acidente fatal foi registrado em boletim de ocorrência pela Polícia Civil.
De acordo com a polícia, Vitor conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle da direção e bateu contra uma mureta. Com o impacto, ele sofreu múltiplos ferimentos e ficou em estado gravíssimo.
O jovem foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa de Franca, apresentando politraumatismo, deformidade em um dos membros inferiores e escoriações no rosto.
Ainda segundo o boletim, durante o atendimento hospitalar, a vítima sofreu parada cardiorrespiratória. As equipes médicas realizaram manobras de reanimação, mas ele teve uma nova parada e não resistiu, morrendo às 23h58.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) pela funerária de plantão. A ocorrência foi registrada como morte acidental, e o caso segue sob análise da Polícia Civil.
Detalhes de velório e sepultamento ainda não foram divulgados.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.