ACIDENTE

Entregador de 19 anos bate moto em mureta e fica em estado grave

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
GCN
Local do acidente foi sinalizado
Local do acidente foi sinalizado

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo, 15, na avenida Paschoal Pulicano, no Jardim Francano, em Franca. Um jovem de 19 anos ficou gravemente ferido após perder o controle da direção e colidir contra um alambrado.

Segundo testemunhas, o rapaz, que trabalha como entregador, seguia pela avenida quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, invadiu a calçada e bateu contra a estrutura metálica de uma área cercada.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e iniciou o atendimento no local. Devido à gravidade dos ferimentos, foi necessário o apoio da USA (Unidade de Suporte Avançado). Após receber os primeiros socorros, o jovem foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Franca.

A Polícia Militar está no local e a equipe de trânsito realizou a sinalização da via. Um trecho da avenida precisou ser interditado para o trabalho da perícia.

As causas do acidente serão investigadas.

