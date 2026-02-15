Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo, 15, na avenida Paschoal Pulicano, no Jardim Francano, em Franca. Um jovem de 19 anos ficou gravemente ferido após perder o controle da direção e colidir contra um alambrado.

Segundo testemunhas, o rapaz, que trabalha como entregador, seguia pela avenida quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, invadiu a calçada e bateu contra a estrutura metálica de uma área cercada.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e iniciou o atendimento no local. Devido à gravidade dos ferimentos, foi necessário o apoio da USA (Unidade de Suporte Avançado). Após receber os primeiros socorros, o jovem foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Franca.