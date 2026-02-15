O trânsito não é apenas um conjunto de ruas, placas e semáforos. É, antes de tudo, um pacto diário entre milhares de pessoas que dividem os mesmos espaços. Em Franca, esse pacto passa por investimentos contínuos da prefeitura municipal em estrutura e por uma consciência coletiva que precisa ser fortalecida todos os dias.

Nos últimos anos, a cidade avançou na organização e modernização da sinalização viária. Somente no ano passado, foram mais de 2.390 novas placas de trânsito instaladas ou substituídas, além de 125 mil metros quadrados de sinalização horizontal (alertas, avisos e indicações) implantada e revitalizada em ruas e avenidas. Faixas mais visíveis, orientações claras e melhorias constantes fazem parte de um esforço permanente para tornar o tráfego mais seguro.

Estrutura e tecnologia a favor da segurança

A tecnologia também tem sido aliada. O sistema de monitoramento foi ampliado para 78 câmeras espalhadas pela cidade, contribuindo para a organização do trânsito e a segurança pública.

Está em fase final de licitação a instalação de novas câmeras com reconhecimento facial, identificação de veículos usados em crimes e ampliação do número de equipamentos nas vias, além da criação dos Agentes de Vídeo Monitoramento.

Mas nenhuma estrutura funciona sozinha.

Consciência que salva vidas

A base de um trânsito seguro está no comportamento consciente. Evitar o uso do celular ao volante, respeitar os limites de velocidade, obedecer à sinalização e sempre priorizar o pedestre são atitudes simples que fazem diferença real no dia a dia. Um segundo de distração pode gerar consequências permanentes. A prudência, ao contrário, protege vidas e preserva famílias.

Reduzir a velocidade, manter distância segura, sinalizar corretamente as manobras e atravessar sempre na faixa são escolhas que demonstram respeito coletivo. O trânsito é uma construção diária, feita por motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que compartilham o mesmo espaço urbano.

O trânsito é uma construção coletiva. Cada decisão tomada nas ruas impacta diretamente a segurança de todos. Franca segue investindo, organizando e modernizando suas vias. Cabe a cada cidadão fazer sua parte para transformar esses avanços em um ambiente mais seguro para todos.

Trânsito seguro não são apenas regras. É, sobretudo, responsabilidade. E respeito.