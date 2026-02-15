O velório e sepultamento de Eduardo Henrique Souza da Cruz, de 26 anos, acontece neste domingo, 15, em Franca. O jovem morreu, segundo a polícia, enquanto realizava um racha de moto com outros motociclistas.
O acidente em que Eduardo perdeu sua vida ocorreu quando ele perdeu o controle de sua moto e atingiu um Ford Corcel II, na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, na tarde deste sábado, 14. Ao atingir o veículo, o garoto caiu de sua motocicleta e foi atropelado pelo carro que veio na sequência, que fugiu do local sem prestar socorro.
Nas redes sociais, a prima de Eduardo, Elisandra Carollina, publicou um vídeo se despedindo do jovem. Segundo ela, ele sempre foi alegre, sorridente e brincalhão.
“É com o coração partido que nos despedimos de você. Mas só vai ficar as boas lembranças. Descanse em paz”, disse a mulher.
O velório está acontecendo neste domingo, das 8h às 15h, no Velório Municipal do Aeroporto, na sala 2. Já o sepultamento ocorre às 15h, no Cemitério Santo Agostinho.
