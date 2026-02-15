Um motorista, de 45 anos, foi flagrado conduzindo uma motocicleta, Honda CG, azul, sob efeito de álcool em uma operação de trânsito realizada pela Polícia Militar Rodoviária em Franca, na noite deste sábado, 14, na rodovia Cândido Portinari, no perímetro urbano. O exame do etilômetro acusou 0,67 mg/l, praticamente o dobro do considerado crime de trânsito.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista foi abordado pelos policiais e convidado a realizar o exame, que resultou positivo. Ele foi submetido a um exame clínico, que não comprovou embriaguez, mas indicou que estava etilizado.

A motocicleta foi liberada para um condutor habilitado, e o motorista pode responder a procedimento investigativo. Ele também está sujeito a sanções administrativas por dirigir com teor de álcool acima do limite permitido.