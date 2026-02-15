A Polícia Militar de realizou uma operação na noite deste sábado, 14, no bairro Bela Vista, em Pedregulho, que resultou na apreensão de crack e cocaína e na prisão de um suspeito, conhecido por envolvimento com tráfico de drogas.

A ação foi realizada por policiais militares. O suspeito, um jardineiro de 18 anos, foi encontrado com as drogas, R$ 347 e um celular.

Durante a abordagem, o homem confessou que a droga era destinada ao tráfico e que o dinheiro apreendido era proveniente dessa atividade. Ele também relatou que já havia vendido todo restante da sua mercadoria.