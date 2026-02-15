15 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TRÁFICO

Jardineiro é preso pela PM suspeito de tráfico de drogas

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
GCN/Imagem
Homem foi conduzido à CPJ de Franca acusado de tráfico
Homem foi conduzido à CPJ de Franca acusado de tráfico

A Polícia Militar de realizou uma operação na noite deste sábado, 14, no bairro Bela Vista, em Pedregulho, que resultou na apreensão de crack e cocaína e na prisão de um suspeito, conhecido por envolvimento com tráfico de drogas.

A ação foi realizada por policiais militares. O suspeito, um jardineiro de 18 anos, foi encontrado com as drogas, R$ 347 e um celular.

Durante a abordagem, o homem confessou que a droga era destinada ao tráfico e que o dinheiro apreendido era proveniente dessa atividade. Ele também relatou que já havia vendido todo restante da sua mercadoria.

De acordo com a PM, o suspeito é conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico de drogas, assim como seu irmão, que foi preso recentemente por crime semelhante.

O jardineiro foi levado a CPJ (Central de Polícia Judiciária), de Franca, sem necessidade de algemas e não apresenta lesões. Ele foi preso em flagrante.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários