Ele tem um trajetória de sucesso na rede Magazine Luiza. Hoje é gerente do marketplace Magalu uma das maiores plataformas do Brasil e com sua mente brilhante e extrema competência estimula o empreendedorismo no país. Diego Ferreira é uma pessoa que faz as coisas acontecerem, além de ser uma amigo leal. Diego comemorou nova idade no dia 13 de fevereiro ao lado de sua amada Dani Badoco e recebe aqui o meu abraço especial.

Doador Sangue Bom

A Clínica Rita Pacheco realizou, no dia 11 de fevereiro, uma campanha linda e cheia de significado, mobilizando a comunidade de Franca para a doação de sangue e o cadastro para doação de medula óssea. A podóloga Rita Pacheco, inspirada por seu filho Arthur, que enfrentou a leucemia e passou por um transplante, busca conscientizar o maior número de pessoas sobre a importância dessas doações.

A ação foi um verdadeiro sucesso, reunindo voluntários dispostos a ajudar. Rita acredita que, juntos, podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas.