Convite especial
Convite especial recebido da psicopedagoga Tatiane Dib para participar da 2ª edição do evento Mulheres que Inspiram. O mesmo se estende a todas as mulheres empreendedoras de Franca e região. O evento acontece em comemoração ao mês do Dia Internacional da Mulher e será uma celebração aliada à troca de experiências e conexões com outras mulheres incríveis que estão fazendo a diferença no mundo dos negócios. Dia 12 de março, quinta-feira, às 19h30, no restaurante Sabor Francano. Inscrições limitadas pelo telefone (16) 99122-6031. Não percam a chance de se inspirar e inspirar outras mulheres.
Maria Helena
Abraços mais que especiais para a sempre elegante, em todos os sentidos, empresária de sucesso, Maria Helena Bagueira Leal Coelho, que celebrou sua nova idade no dia 12 de fevereiro, ao lado do maridão, o empresário e agropecuarista Humberto Coelho. Maria Helena, sempre gentil e carinhosa, recebe aqui meu carinho, que se estende a toda a família. O casal, que tem sido parte fundamental da história dos 50 anos de Noite EP, merece toda nossa gratidão. Que essa nova fase traga ainda mais alegrias e conquistas!
Sucesso
O Baile do Cangoma, realizado na sexta-feira de Carnaval, dia 13, no Castelinho, foi um espetáculo de alegria e celebração! Em comemoração aos 20 anos do Bloco Cangoma, quase cem integrantes entre batuqueiros e dançadeiras brilharam ao apresentar o melhor do maracatu, ijexá e samba-reggae. A banda Cangoma agitou a festa com um repertório diversificado, incluindo sambas, frevos e clássicos da música brasileira. Outro destaque foi a apresentação da excelente Batuque de Mesa com muito samba de qualidade.
Inesquecível
Os fundadores e diretores, Priscila de Col e Pedro Fonseca, estavam radiantes com a interação dos participantes do bloco. Os ensaios estavam a todo vapor e a decoração, cuidadosamente organizada por eles, trouxe um charme especial ao evento. Foi uma noite inesquecível, marcada por sorrisos e muita dança!
Diego
Ele tem um trajetória de sucesso na rede Magazine Luiza. Hoje é gerente do marketplace Magalu uma das maiores plataformas do Brasil e com sua mente brilhante e extrema competência estimula o empreendedorismo no país. Diego Ferreira é uma pessoa que faz as coisas acontecerem, além de ser uma amigo leal. Diego comemorou nova idade no dia 13 de fevereiro ao lado de sua amada Dani Badoco e recebe aqui o meu abraço especial.
Doador Sangue Bom
A Clínica Rita Pacheco realizou, no dia 11 de fevereiro, uma campanha linda e cheia de significado, mobilizando a comunidade de Franca para a doação de sangue e o cadastro para doação de medula óssea. A podóloga Rita Pacheco, inspirada por seu filho Arthur, que enfrentou a leucemia e passou por um transplante, busca conscientizar o maior número de pessoas sobre a importância dessas doações.
A ação foi um verdadeiro sucesso, reunindo voluntários dispostos a ajudar. Rita acredita que, juntos, podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas.
Seja um doador
Quem esteve por lá também foi minha amiga querida e uma verdadeira inspiração de fé e perseverança, Luciana Cordeiro. Ela também enfrentou a leucemia, passou pelo transplante de medula e hoje está curada, tornando-se uma das maiores incentivadoras das campanhas de doação de sangue e medula. A campanha não apenas conscientizou, mas também ajudou a renovar o estoque de bolsas de sangue do Hemocentro de Franca. Se você ainda não é doador, convido você a entrar para o time Doador Sangue Bom!
Na foto com Rita, estão Arthur, Luciana, Elaine Gimenes (coordenadora de captação do Hemocentro), Fernanda Brandão, Mariana e Carolina Pacheco. Juntos, mostramos que a solidariedade e o amor ao próximo são fundamentais.
Veríssimo
O artista plástico W. Veríssimo assinou um ensaio de divulgação com o modelo e DJ Max Souza, que integrará o desfile da Acadêmicos da Grande Rio no Carnaval. A pintura corporal desenvolvida para o ensaio foi inspirada no samba-enredo de 2026 da escola, “Nação do Mangue”, que homenageia e celebra o movimento cultural Manguebeat. A obra foi criada em Franca, interior de São Paulo, e o ensaio fotográfico contou com o olhar do fotógrafo Flavio Jernerino, reforçando a conexão entre arte, música e carnaval.
Parabéns
Maria Paula do Val Rocha, sempre generosa, é a fundadora do Centro de Voluntários que presta assistência a pacientes em tratamento oncológico no Hospital do Câncer de Franca. Este ano, a instituição completa 25 anos de excelência em serviços prestados. Generosa e querida por familiares e amigos, Maria Paula comemorou seu aniversário no dia 13 de fevereiro e recebe meu abraço carinhoso. Na foto a aniversariante com a filha, renomada psiquiatra Manuela do Val Rocha Bernardinelli.
Vai-Vai
Ela ama o Carnaval e, este ano, foi convidada a desfilar na tradicional Escola de Samba de São Paulo, a Vai-Vai. A escola entrou na avenida de sexta para sábado, às 4h da manhã, e a escritora e professora Lamia Jorge Saad Tosi participou do carro Abre Alas com toda energia e alegria. A foto que ilustra a coluna foi tirada minutos antes de entrar na avenida. A Vai-Vai foi um dos principais destaques da primeira noite do Carnaval paulista e teve como enredo “A Saga Vencedora de um Povo Heroico no Apogeu da Vedete da Pauliceia”, em homenagem ao cinema Vera Cruz, à cidade e às pessoas de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Lamia arrasou e disse que foi uma experiência fantástica, uma emoção imensurável.
Neuza
Meu carinho especial para a querida amiga, a advogada Neuza Ribeiro e Silva, que comemorou mais um ano de vida no dia 14 de fevereiro, cercada pelo amor de seus filhos e netos. Parabéns, amiga! Que este novo ciclo seja repleto de muita alegria e realizações.
