Mensagem de Abertura
“Antigamente os idosos não precisavam de Leis para terem preferência. A educação das pessoas já era o suficiente.” (A.D.)
Aniversários
Neste Carnaval, 15, coincide a chegada de nova idade para o sobrinho Leandro Navarro Leonard e o garotão Marcelo Vieira Brandieri... Amanhã, 16, Ângela Barbosa Santos, Sirley Aguiar e Everton Barbosa... Na terça-feira de Carnaval, 17, Nereu Plácido Barbosa, Ocívio Crisol Donha(Grilo) e Miguel Laércio Mathias (Laercinho)... Na quarta, 18, Miguel Maníglia Neto e o fotógrafo José de Souza Andrade... Na quinta, 19, Marcos Silva, Tony Salloun, Rê Comparini, Marcos Masini e Lisiane Bassi... Na sexta-feira, 20, Daniel Carrijo e no próximo sábado, 21, Saulo Pucci Bueno, Rivaldo de Almeida e Roberta Guaraldo. Abraço a todos.
Abraço ao amigo Laercinho
Vou antecipando meu abraço a um querido amigo que passa para nova idade nesta próxima terça-feira. É o Miguel Laércio Mathias, e que é conhecido por Laercinho do Paiolzinho, onde tem sua propriedade rural. Foi vereador atuante, agora cuida apenas dos seus negócios imobiliários, mas pode retornar a qualquer momento para a Câmara Municipal. Laercinho não se desliga dos amigos, e nós não esquecemos dele. Abraço e siga feliz.
Andrade e suas famosas lentes
Por que as lentes do Andrade são famosas? Porque ele registra aqueles acontecimentos sociais e familiares com muito profissionalismo e competência, marcando presença nos eventos mais badalados, ou nas datas familiares que precisam ser marcadas de uma forma especial. É o José de Souza Andrade, que registra o seu aniversário esta semana. Abraço, amigo.
Dicas Práticas
Para o seu bem-estar: movimente-se, pois fazer exercícios físicos regularmente colabora para atingir e manter o peso ideal, além de ser um dos segredos da longevidade. Outra dica: controle seu estresse, que é algo muito importante para manter o auto controle. Um grau elevado de estresse pode causar, em muitos casos, acidentes, além de variados problemas com sua saúde.
SOS Depressão
A Fundação Allan Kardec vem oferecendo a todas as pessoas, de modo geral, que sofrem com problemas ligados à depressão e outros descontroles mentais, um SOS, que oferece acolhimento emocional gratuito. O presidente da entidade, Mário Arias Martinez, lembra que os interessados podem comparecer na portaria do Allan Kardec, às segundas e quartas-feiras, a partir das 19 horas para esse importante apoio emocional. É um serviço oferecido gratuitamente a todos.
Uma nova idade
Desde ontem, 14 de fevereiro, a amiga, advogada Neuza Ribeiro e Silva passa para outra idade, recebendo o abraço de familiares e de tantos amigos. Parabéns, e o abraço também aos filhos, Washington, Paula e Stael, além dos netos. Sempre com saúde, paz e bem.
Tim-tim
Desde agora vamos destacando o novo ciclo de vida para o psicólogo Miguel Maníglia Neto, a partir da próxima quarta-feira. Miguel é casado com a médica ginecologista e obstetra Eneida Meira Maníglia, e pai do Rafael, atualmente morando na Itália, onde é dirigente de concorrido restaurante, e Uriel, maridão da Isis, residentes em São Paulo. Abraço a todos, incluindo a netinha Elis, muito linda.
Festejando
Festejando desde a quinta-feira última mais um ano de vida, o destacado empresário Edson Arantes, que ao lado da esposa Maria Helena e os filhos, comanda com muita categoria o famoso Grupo Arantes, onde se inclui a rede de varejo ChokDoce, com 4 unidades em Franca e agora mais uma no centro de Ribeirão Preto. Parabéns, meu caro Edson, e um abraço a toda sua equipe.
Co-Piada
O cara tinha uma “ficante”, mas resolveu acabar tudo com ela:
- Olha minha fia, eu vou ter que terminar esse namoro nosso, porque minha família não aceita você, de jeito nenhum.
- E quem é sua família pra não me aceitar?
- Minha mulher e meus dois meninos...
Arquivo do Tempo
Não faz tanto tempo, mas há alguns anos, o grupo tão simpático de foliões francanos costuma desfilar pelas ruas de Franca, espalhando alegria por ocasião do carnaval. Esse casal animado fundou o Grupo Cangoma, tendo à frente o Pedro Fonseca e sua amada Priscila de Col. O nosso abraço a eles, e sigam sempre com essa alegria.
Mensagem Final
“Mais bonito que o canto dos pássaros, são os voos nos seus lindos sonhos. Nem todo canto é de alegria, mas todo voo é de LIBERDADE.”
