Eduardo Henrique Souza da Cruz, de 26 anos, morreu na tarde deste sábado, 14, após um acidente de trânsito na rodovia Ronan Rocha, na zona sul de Franca. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o jovem participava de um racha de motos na rodovia antes de ser atropelado.
O acidente aconteceu no sentido Patrocínio Paulista à Franca, próximo à alça de acesso do Jardim Aeroporto. A moto de Eduardo bateu na traseira de uma Ford Corcel. Com o impacto, o jovem caiu.
Um carro que seguia atrás, não conseguiu desviar e atropelou Eduardo que estava no chão. Em seguida, o motorista do carro fugiu.
Eduardo sofreu ferimentos graves e chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na pista, mas morreu antes mesmo de entrar na ambulância.
A Polícia Militar Rodoviária sinalizou a via e preservou o local para o trabalho da Perícia. Equipes da concessionária Arteris ViaPaulista estiveram na rodovia e sinalizaram o trecho.
O corpo do rapaz foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Franca e deverá ser sepultado neste domingo, 15.
