TRAGÉDIA

Jovem de 26 anos tirava racha em acidente fatal em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação
Eduardo Henrique Souza da Cruz, de 26 anos, morto em acidente na Rodovia Engenheiro Ronan Rocha
Eduardo Henrique Souza da Cruz, de 26 anos, morreu na tarde deste sábado, 14, após um acidente de trânsito na rodovia Ronan Rocha, na zona sul de Franca. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o jovem participava de um racha de motos na rodovia antes de ser atropelado.

O acidente aconteceu no sentido Patrocínio Paulista à Franca, próximo à alça de acesso do Jardim Aeroporto. A moto de Eduardo bateu na traseira de uma Ford Corcel. Com o impacto, o jovem caiu.

Um carro que seguia atrás, não conseguiu desviar e atropelou Eduardo que estava no chão. Em seguida, o motorista do carro fugiu.

Eduardo sofreu ferimentos graves e chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na pista, mas morreu antes mesmo de entrar na ambulância.

A Polícia Militar Rodoviária sinalizou a via e preservou o local para o trabalho da Perícia. Equipes da concessionária Arteris ViaPaulista estiveram na rodovia e sinalizaram o trecho.

O corpo do rapaz foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Franca e deverá ser sepultado neste domingo, 15.

