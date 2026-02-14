Eduardo Henrique Souza da Cruz, de 26 anos, morreu na tarde deste sábado, 14, após um acidente de trânsito na rodovia Ronan Rocha, na zona sul de Franca. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o jovem participava de um racha de motos na rodovia antes de ser atropelado.

O acidente aconteceu no sentido Patrocínio Paulista à Franca, próximo à alça de acesso do Jardim Aeroporto. A moto de Eduardo bateu na traseira de uma Ford Corcel. Com o impacto, o jovem caiu.

Um carro que seguia atrás, não conseguiu desviar e atropelou Eduardo que estava no chão. Em seguida, o motorista do carro fugiu.