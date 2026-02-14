14 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
OLHA A FOLIA AÍ!

Bloco Simpatia leva Carnaval à praça central de Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Bloco Simpatia, na praça central de Franca neste sábado, 14
Bloco Simpatia, na praça central de Franca neste sábado, 14

O Bloco Simpatia foi responsável por animar a manhã dos populares que estavam no Centro de Franca neste sábado de Carnaval, 14. O grupo, munido de instrumentos de percussão, tocou músicas e convidou os presentes a aproveitarem juntos.

Criado em abril de 2025, o Bloco Simpatia tem como fundador Lázaro do Carmo, conhecido como Lázaro Barato. De acordo com ele, o grupo surge de uma necessidade de preencher uma lacuna no Carnaval de Franca.

“A intenção do bloco é não deixar morrer a cultura carnavalesca. Não deixar essa cultura popular tão rica cair no esquecimento”, explicou.

Lázaro conta que essa é a segunda apresentação do grupo na praça central de Franca, tendo realizado uma em dezembro e uma neste sábado.

“Trabalhar junto à comunidade em geral, com uma atenção maior às crianças e adolescentes, buscando trazê-las junto ao bloco para organizar uma escolinha de percussão”, contou.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários