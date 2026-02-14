O Bloco Simpatia foi responsável por animar a manhã dos populares que estavam no Centro de Franca neste sábado de Carnaval, 14. O grupo, munido de instrumentos de percussão, tocou músicas e convidou os presentes a aproveitarem juntos.

Criado em abril de 2025, o Bloco Simpatia tem como fundador Lázaro do Carmo, conhecido como Lázaro Barato. De acordo com ele, o grupo surge de uma necessidade de preencher uma lacuna no Carnaval de Franca.

“A intenção do bloco é não deixar morrer a cultura carnavalesca. Não deixar essa cultura popular tão rica cair no esquecimento”, explicou.