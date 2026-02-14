Um grave acidente deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado, 14, na rodovia Ronan Rocha, próximo ao pontilhão da Unifran, em Franca.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista seguia no sentido Unifran–shopping e, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, atingiu uma mureta de proteção e capotou em uma alça de acesso localizada nos fundos do 15º Batalhão de Polícia do Interior.
Com o impacto, o veículo capotou por aproximadamente 70 metros.
O motorista não sofreu ferimentos e permaneceu no local do acidente. Já os dois passageiros ficaram feridos, sendo que um deles teve ferimentos graves.
As vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas ao hospital. As causas do acidente serão investigadas.
Equipes da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local e acionaram a Perícia. O motorista se negou a fazer o teste do bafômetro e seria levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária).
Equipes da concessionária também foram acionadas para retirar o carro.
