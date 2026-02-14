14 de fevereiro de 2026
ACIDENTE

Carro capota por cerca de 70 metros e deixa 2 feridos em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
GCN
O veículo capotou por aproximadamente 70 metros
O veículo capotou por aproximadamente 70 metros

Um grave acidente deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado, 14, na rodovia Ronan Rocha, próximo ao pontilhão da Unifran, em Franca.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista seguia no sentido Unifran–shopping e, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, atingiu uma mureta de proteção e capotou em uma alça de acesso localizada nos fundos do 15º Batalhão de Polícia do Interior.

Com o impacto, o veículo capotou por aproximadamente 70 metros.

O motorista não sofreu ferimentos e permaneceu no local do acidente. Já os dois passageiros ficaram feridos, sendo que um deles teve ferimentos graves.

As vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas ao hospital. As causas do acidente serão investigadas.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local e acionaram a Perícia. O motorista se negou a fazer o teste do bafômetro e seria levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Equipes da concessionária também foram acionadas para retirar o carro.

