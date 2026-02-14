Um grave acidente deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado, 14, na rodovia Ronan Rocha, próximo ao pontilhão da Unifran, em Franca.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista seguia no sentido Unifran–shopping e, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, atingiu uma mureta de proteção e capotou em uma alça de acesso localizada nos fundos do 15º Batalhão de Polícia do Interior.

Com o impacto, o veículo capotou por aproximadamente 70 metros.