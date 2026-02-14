“E foi no brilho das brasas que as primeiras histórias foram contadas e recontadas até que chegassem ao nível dos mitos.” Sônia Machiavelli, em Divagações sobre o fogo.

Mitos remetem aos gregos. Narrativas baseadas na autoridade e confiabilidade do narrador que testemunhou ou recebeu as narrativas de quem as testemunhou ou criou. Isso nos termos do Convite à Filosofia, de Marilena Chauí, que me leva a levar meu barco para bem antes dos gregos, ao Egito, onde mitos descrevem que a colina sagrada e os deuses criadores emergiram das águas do Nun, o oceano primordial. Mitos que na Grécia Antiga têm Hidros como o deus primordial das águas, precursor dos deuses do Olimpo como Poseidon, o rei antropomórfico dos mares e terremotos. Na Roma antiga, Netuno equivale a Poseidon, e reinava sobre os mares. Nos rios, fontes e aquedutos, a água romana tinha um significado cotidiano. As ninfas e as divindades fluviais, como Tibre, personificavam a fertilidade e a prosperidade. Rituais públicos e privados, desde banhos até oferendas em fontes, atestam a importância da água como elo com o sagrado, tal como entre egípcios e gregos na purificação e nos juramentos divinos, sendo a ninfa Estige responsável pelas águas do submundo que selavam acordos invioláveis entre humanos e deuses.

Para os iorubás, a água é o ventre, o princípio purificador e o caminho de conexão com o orun (o céu, o mundo espiritual). Iemanjá é a guardiã das águas salgadas; Oxum, a das águas doces correntes; Nanã, a das águas paradas. As chuvas são celebradas com rituais, cânticos e preces. Mitos retratam a força das águas na fertilidade, cura, prosperidade ou punição, de acordo com o equilíbrio no pacto entre humanos e divindades. E no universo originariamente brasileiro, para os caiapós a água transcende a materialidade e se apresenta como espírito ancestral e força vital. Os rios e igarapés são moradas de entidades protetoras, celebradas em rituais e cantos. A água representa não apenas o sustento, mas a própria continuidade da existência: seu ciclo é respeitado e celebrado. Mitos apresentam as origens no céu e a vinda para esta terra em busca da água que jorrava abundante.