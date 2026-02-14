A família de Ireny de Fátima Sampaio, de 61 anos, vive dias de angústia enquanto aguarda uma vaga na Santa Casa de Franca para que a paciente seja avaliada por um especialista em cirurgia cardiovascular. Internada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto desde o último dia 7, ela enfrenta uma infecção grave no pé, que vem se agravando e já apresenta sinais de avanço para a coxa.

Segundo relato de familiares, o problema começou com uma ferida no pé, que inicialmente era tratada com curativos e acompanhamentos em unidades de saúde. Com o passar do tempo, a lesão piorou, passou a formar bolhas e se tornou infeccionada. “A gente cuidava todos os dias, levava no clínico, na UBS, mas começou a piorar muito”.

Com o agravamento do quadro, Ireny passou a sentir fortes sintomas, como vômitos constantes e falta de apetite. Na primeira ida à UPA, ela recebeu medicação e retornou para casa, mas, no dia seguinte, precisou ser levada novamente em estado mais grave. Diante da situação, os médicos decidiram interná-la.