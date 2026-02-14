15 de fevereiro de 2026
MORTE NA RODOVIA

Motorista que matou motociclista fugiu sem prestar socorro

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Polícia Militar Rodoviária está no local
Polícia Militar Rodoviária está no local

Um motociclista ainda não identificado morreu na tarde deste sábado, 14, após uma colisão traseira na rodovia Ronan Rocha, próximo à alça de acesso do Jardim Aeroporto, na zona Sul de Franca. Ele bateu na traseira de um carro, caiu na pista e foi atropelado por um segundo veículo, que fugiu da cena do acidente.

De acordo com as informações fornecidas pela Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), os veículos trafegavam na rodovia sentido oeste - Patrocínio Paulista a Franca.

No quilômetro 29, o condutor da moto, por razões ainda não esclarecidas, perdeu o controle do veículo, colidindo na traseira de um Corcel II e tombando sobre a faixa, onde permaneceu imobilizado. Logo em seguida, um veículo não identificado atropelou o motociclista que estava no solo.

Após o ocorrido, o Corcel parou no acostamento e o veículo que atropelou o motociclista fugiu do local.

O motociclista morreu na hora. Uma faixa da pista foi interditada e a Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência.

