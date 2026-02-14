Um motociclista ainda não identificado morreu na tarde deste sábado, 14, após uma colisão traseira na rodovia Ronan Rocha, próximo à alça de acesso do Jardim Aeroporto, na zona Sul de Franca. Ele bateu na traseira de um carro, caiu na pista e foi atropelado por um segundo veículo, que fugiu da cena do acidente.

De acordo com as informações fornecidas pela Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), os veículos trafegavam na rodovia sentido oeste - Patrocínio Paulista a Franca.

No quilômetro 29, o condutor da moto, por razões ainda não esclarecidas, perdeu o controle do veículo, colidindo na traseira de um Corcel II e tombando sobre a faixa, onde permaneceu imobilizado. Logo em seguida, um veículo não identificado atropelou o motociclista que estava no solo.