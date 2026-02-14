A primeira vez que a palavra filosofia apareceu grafada foi em Heródoto, que viveu 500 anos antes de Cristo. Conta o historiador grego que Creso, rei da Lídia, disse para Sólon, o legislador ateniense: “Ouvi dizer que viajastes por muitas terras, como que ‘filosofando’, isto é, buscando adquirir novos conhecimentos”. Mas, segundo Cícero, orador romano nascido em 106 a C, o autor do vocábulo foi Pitágoras, ao responder ao príncipe Leonte que lhe perguntara em que arte era versado: ‘Em nenhuma, sou apenas um fílos- sofos’. Com essa frase o matemático quis definir seu saber como uma procura por toda forma de conhecimento. Desde então, decorridos mais de dois milênios, a ideia contida no verbete evoluiu de tal forma que sua história se confunde com a própria odisseia do homo sapiens.

Em sentido vulgar, e de uso corriqueiro na linguagem comum, a filosofia representa uma concepção do existir adotada para uso pessoal. Sob esse aspecto fala-se de um ponto de vista mais otimista ou pessimista, descolado ou sério, escuro ou luminoso. É explicação individual para nossas atitudes perante o mundo e a vida; um conceito exclusivista que não contempla a amplitude e profundidade alcançadas ao longo do tempo pela filosofia como conhecimento sistematizado. Desde o século XIX considera-se que ela, ao contrário da ciência, não pretende explicar o mundo. Sua missão primordial é esclarecer e delimitar, com precisão possível, pensamentos, problemas, conceitos que de outro modo ficariam opacos e confusos. Isso pressupõe curiosidade, dedicação, busca, esforço, honestidade, concentração e capacidade para aceitar que no caminho há vazios a serem preenchidos com respostas nem sempre fáceis de encontrar. De todo modo, é senso comum considerar que enquanto humanos diferimos dos animais por nossa capacidade de criar contextos explicativos do meio e do universo. Não vivemos como outros seres no mesmo plano das coisas. O mundo em que realizamos nossa existência é mais psíquico que material. E a grande pergunta da filosofia continua sendo: por quê?

Em razão das múltiplas e constantes inquietações, a imagem dos filósofos evocada por pintores e escultores é, na maioria das vezes, a de um homem com a cabeça entre as mãos. Como não pensar em Rodin e ‘O Pensador’? Mas é preciso lembrar que os filósofos não inspiraram apenas artistas plásticos. Eles vêm enriquecendo páginas de literatura há muito tempo. Nos nossos dias, o romancista norueguês Jostein Gaarder povoou com filósofos a mente de milhões de leitores de seu romance ‘O Mundo de Sofia’. Usando como ponto de partida bilhetes e postais anônimos endereçados a uma adolescente, ele percorreu toda a galeria da filosofia ocidental, ao mesmo tempo em que construiu enredo instigante.