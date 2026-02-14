A Prefeitura de Franca divulgou nessa sexta-feira, 13, que abriu licitação para a instalação de novas defensas metálicas em avenidas da cidade, com o objetivo de reforçar a segurança de motoristas e pedestres em trechos próximos a córregos.

De acordo com o edital, as empresas interessadas devem apresentar as propostas até o dia 27 de fevereiro, às 9h30. A abertura dos envelopes está prevista para ocorrer na sequência, no mesmo dia.

O investimento previsto supera R$ 650 mil. As defensas serão instaladas em três pontos estratégicos: