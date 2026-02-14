14 de fevereiro de 2026
SEGURANÇA

Hélio Palermo e Alonso y Alonso ganharão novos guard-rails

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Canteiro central da avenida Alonso y Alonso que ganhará guard-rail
A Prefeitura de Franca divulgou nessa sexta-feira, 13, que abriu licitação para a instalação de novas defensas metálicas em avenidas da cidade, com o objetivo de reforçar a segurança de motoristas e pedestres em trechos próximos a córregos.

De acordo com o edital, as empresas interessadas devem apresentar as propostas até o dia 27 de fevereiro, às 9h30. A abertura dos envelopes está prevista para ocorrer na sequência, no mesmo dia.

O investimento previsto supera R$ 650 mil. As defensas serão instaladas em três pontos estratégicos:

  • avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, no trecho entre a avenida Champagnat e a rua Franklin Martins;
  • córrego da avenida Hélio Palermo, no cruzamento das avenidas Orlando Dompieri e Amélia Antunes Pinheiro;
  • outro trecho da avenida Hélio Palermo, entre a rua Antônio Rodrigues e a avenida José Rodrigues da Costa Sobrinho.

Segundo a Prefeitura, as intervenções têm como finalidade reduzir o risco de acidentes em áreas onde há maior proximidade com cursos d’água e desníveis, além de melhorar a proteção viária em vias de grande fluxo.

O edital completo, com as exigências técnicas e administrativas, pode ser consultado no Portal de Compras Públicas. A obra faz parte de um conjunto de ações voltadas à segurança no trânsito em Franca.

