A Prefeitura de Franca divulgou nessa sexta-feira, 13, que abriu licitação para a instalação de novas defensas metálicas em avenidas da cidade, com o objetivo de reforçar a segurança de motoristas e pedestres em trechos próximos a córregos.
De acordo com o edital, as empresas interessadas devem apresentar as propostas até o dia 27 de fevereiro, às 9h30. A abertura dos envelopes está prevista para ocorrer na sequência, no mesmo dia.
O investimento previsto supera R$ 650 mil. As defensas serão instaladas em três pontos estratégicos:
- avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, no trecho entre a avenida Champagnat e a rua Franklin Martins;
- córrego da avenida Hélio Palermo, no cruzamento das avenidas Orlando Dompieri e Amélia Antunes Pinheiro;
- outro trecho da avenida Hélio Palermo, entre a rua Antônio Rodrigues e a avenida José Rodrigues da Costa Sobrinho.
Segundo a Prefeitura, as intervenções têm como finalidade reduzir o risco de acidentes em áreas onde há maior proximidade com cursos d’água e desníveis, além de melhorar a proteção viária em vias de grande fluxo.
O edital completo, com as exigências técnicas e administrativas, pode ser consultado no Portal de Compras Públicas. A obra faz parte de um conjunto de ações voltadas à segurança no trânsito em Franca.
