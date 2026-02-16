O Hospital Estadual "Três Colinas" está prestes a revolucionar o atendimento de saúde na região de Franca com a introdução de novas tecnologias e procedimentos inéditos. Sob a gestão da Faepa, a unidade hospitalar contará com tratamentos sofisticados como cirurgias endovasculares e atendimento especializado para acidente vascular cerebral (AVC), visando reduzir filas e aumentar a capacidade operacional. A inauguração, que deve antecipada para o final de abril, marca uma nova era na assistência médica local.

O diretor do DRS (Departamento Regional de Saúde) de Franca, Ricardo Bessa, concedeu entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi na manhã de sexta-feira, 13, na sede do DRS VIII, em Franca. Bessa disse que há a expectativa de que a inauguração, antes prevista para junho, seja antecipada para daqui entre 10 e 12 semanas, ou seja, final de abril ou início de maio. Segundo ele, essa antecipação é um desejo do Governo do Estado de São Paulo.

A Faepa (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo), vencedora do chamamento para gerir o novo hospital, também é responsável pela gestão da Farmácia de Alto Custo da cidade. Ricardo descreveu a relação com a instituição como algo de muito valor, por conta dos profissionais capacitados e da boa comunicação entre ambas as partes.