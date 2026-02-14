14 de fevereiro de 2026
OCORRÊNCIA

Veículo com queixa de furto é apreendido no Carnaval de Itirapuã

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Giovanna Attili/GCN
Renault Kwid vinho e preto, no estacionamento da CPJ
Um homem foi detido na madrugada deste sábado, 14, durante o Carnaval de Itirapuã, após ser flagrado conduzindo um veículo com sinais de clonagem. A ocorrência envolveu um automóvel com registro de furto e roubo.

Segundo os policiais, o veículo, um Renault Kwid de cores vinho e preto era clonado e possuía queixa relacionada a furto e roubo.

Após a abordagem, o indivíduo e o carro foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, para apreciação do delegado responsável.

