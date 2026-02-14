Um jovem teve a moto furtada na última quinta-feira, 12, na rua São Paulo, próximo ao Tiro de Guerra, no prolongamento da Vila Aparecida, em Franca. O crime aconteceu dois dias após o rapaz comprar o veículo.
De acordo com a família, a motocicleta havia sido conquistada após anos de trabalho e era um sonho do jovem. As imagens mostram que a ação do criminoso durou menos de um minuto. O suspeito usou uma chave Micha para ligar o veículo e contou com o apoio de outro indivíduo, que dava cobertura durante o furto.
Ainda segundo os familiares, a moto foi utilizada no mesmo dia em um roubo ocorrido na mesma região, o que aumentou a preocupação sobre a possibilidade de novos crimes com o veículo.
“Ele comprou a moto com muito esforço. Dois dias depois, levaram tudo. A gente só quer recuperar”, disse o pai da vítima, que pede ajuda da população para localizar a motocicleta.
O caso foi registrado na Polícia Civil, que investiga o crime. Informações que possam ajudar na identificação dos suspeitos ou na localização da moto podem ser repassadas de forma anônima à polícia pelo telefone 181 (Disque-Denúncia) ou pelo 190, da Polícia Militar.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.