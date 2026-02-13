As vagas para o Hospital Estadual “Três Colinas”, em Franca, foram divulgadas no site da Faepa (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) na tarde desta sexta-feira, 13.
Nesta primeira etapa do processo seletivo, são oferecidas vagas em dez cargos, com inscrições a partir da meia-noite da próxima quarta-feira, 18, até às 14h de sexta-feira, 20. Para acessar as vagas, clique aqui! Na sequência, vá em “Processos Seletivos” e, depois, “Processos Seletivos por Cidade”. Por fim, acesse “Próximos Processos”.
Todos os cargos oferecidos nesta primeira etapa são no regime CLT (Consolidação das Leis de Trabalho). A Faepa informou que novas vagas para o Hospital Estadual Três Colinas devem ser abertas em breve, com divulgação pelo site oficial da fundação.
Almoxarife
A primeira vaga é para Almoxarife, com uma oportunidade disponível inicialmente. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 2.659,54 por mês, além de auxílio-alimentação e vale-transporte.
A função reúne atividades ligadas ao recebimento, conferência, inspeção e armazenamento de materiais críticos e não críticos, com controle de qualidade, segregação de itens em quarentena, etiquetagem e liberação de lotes aprovados, organização da estocagem conforme normas de integridade e biossegurança, controle de estoque e reposição, monitoramento de temperatura e umidade, separação e distribuição de materiais conforme requisições, participação em inventários, emissão de registros e relatórios, além de apoio a processos de importação, doações, empréstimos e movimentações especiais, sempre com uso de sistemas informatizados e EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva).
Entre os requisitos, é necessário ter 18 anos completos no momento da convocação, ensino médio concluído em instituição oficial ou reconhecida e experiência mínima comprovada de seis meses em atividades compatíveis, por meio de registro em CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) ou declaração do empregador conforme critérios estabelecidos.
O valor da inscrição é R$ 85,00. Detalhes do edital podem ser conferidos no site da Faepa.
Auxiliar de serviços gerais
A função de auxiliar de serviços gerais prevê, inicialmente, uma vaga. A jornada de trabalho é de 36 horas semanais, com remuneração de R$ 2.013,61, além de auxílio-alimentação e vale-transporte.
As atribuições envolvem serviços de limpeza, lavagem e desinfecção de ambientes internos e externos, reposição de materiais saneantes, preparo e distribuição de itens de copa, organização de roupas e enxovais, apoio a atividades de alimentação, transporte de materiais, documentos, resíduos e insumos, orientação a usuários e visitantes, controle de acesso de pessoas e identificação de demandas de manutenção. Em situações específicas, também incluem atividades que exigem esforço físico, trabalho em altura, movimentação de cargas, serviços de poda, jardinagem e roçada.
Como requisitos, o candidato deve ter 18 anos completos no momento da convocação e apresentar certificado de conclusão do ensino fundamental, emitido por escola oficial ou reconhecida, ou declaração equivalente.
O valor da inscrição é R$ 20,00. Detalhes do edital podem ser conferidos no site da Faepa.
Copeiro
O cargo de copeiro conta com uma vaga disponível, jornada de 36 horas semanais e salário de R$ 2.057,60, além de auxílio-alimentação e vale-transporte.
A rotina envolve produção e distribuição de alimentação em áreas clínicas e setores de preparo, porcionamento de refeições, higienização de utensílios e ambientes, preparo de desjejum e refeições complementares, manipulação de fórmulas infantis, dietas enterais e leite materno, aferição de temperaturas, coleta de amostras e operação de equipamentos de cozinha industrial, com atuação em ambientes quentes, trabalho em pé e execução de esforço físico.
Para assumir a função, é necessário ter 18 anos completos e comprovar a conclusão do ensino fundamental por meio de certificado ou declaração emitida por instituição oficial ou reconhecida.
O valor da inscrição é R$ 20,00. Detalhes do edital podem ser conferidos no site da Faepa.
Enfermeiro
O cargo de enfermeiro tem carga horária de 36 horas semanais e salário de R$ 5.088,23, com auxílio-alimentação e vale-transporte.
As atribuições incluem coordenação e supervisão da assistência de enfermagem, elaboração de escalas, aplicação de protocolos clínicos, cirúrgicos e psiquiátricos, realização de visitas diárias, registros em prontuário eletrônico, atendimento a urgências e emergências, gestão de recursos humanos e materiais, controle de estoques, implantação de normas de biossegurança e participação em programas de educação continuada.
O exercício da função deve seguir as normas do Coren (Conselho Regional de Enfermagem), do Confen (Conselho Federal de Enfermagem) e da NR-32 (Norma Regulamentadora nº 32).
Como requisitos, o candidato deve ter 18 anos completos, diploma de graduação em enfermagem expedido por instituição oficial ou reconhecida e carteira profissional atualizada do conselho de classe do estado de São Paulo.
O valor da inscrição é R$ 120,00. Detalhes do edital podem ser conferidos no site da Faepa.
Escriturário
O cargo de escriturário oferece uma vaga, com jornada de 40 horas semanais e salário de R$ 2.659,54, além de auxílio-alimentação e vale-transporte.
As atividades envolvem rotinas administrativas, digitação, elaboração e revisão de documentos, controle e arquivamento de informações, atendimento ao público interno e externo, comunicação por telefone e e-mail e uso de ferramentas do Microsoft Office e do Google Apps.
Para se inscrever, é necessário ter pelo menos 18 anos, ensino médio completo em instituição oficial ou reconhecida e conhecimentos básicos de informática, incluindo Windows, pacote Office, ferramentas do Google Apps e navegação na internet. A inscrição custa R$ 85,00. Mais informações sobre o edital estão disponíveis no site da Faepa.
Recepcionista hospitalar
A vaga de recepcionista hospitalar tem jornada de 36 horas semanais e salário de R$ 2.393,59, além de auxílio-alimentação e vale-transporte.
A função envolve atendimento ao público, acolhimento e encaminhamento de pacientes e visitantes, controle de acesso, agendamento de consultas e exames, emissão de guias e autorizações junto a convênios, abertura de cadastros, atendimento telefônico e uso de sistemas informatizados, incluindo a Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) e a SES-SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo).
Para concorrer, é necessário ter 18 anos completos, ensino médio concluído e experiência mínima comprovada de seis meses em atendimento a pacientes em clínicas, consultórios, laboratórios ou hospitais, por meio de CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) ou declaração formal do empregador.
O valor da inscrição é R$ 85,00. Detalhes do edital podem ser conferidos no site da Faepa.
Reparador geral
O cargo de reparador geral oferece salário de R$ 2.966,16, com jornada de 40 horas semanais, além de auxílio-alimentação e vale-transporte.
As atribuições incluem manutenção predial e hidráulica, execução de reparos em redes de água e esgoto, pintura, pequenos serviços elétricos, limpeza de calhas, leitura de hidrômetros, atendimento a ordens de serviço e cumprimento das normas de segurança, incluindo a NR-10, a NR-12 e a NR-35 (Normas Regulamentadoras).
Como requisitos, é exigido ter 18 anos completos e apresentar certificado ou declaração de conclusão do ensino fundamental emitido por instituição oficial ou reconhecida.
O valor da inscrição é R$ 20,00. Detalhes do edital podem ser conferidos no site da Faepa.
Técnico de enfermagem
O cargo de técnico de enfermagem tem salário de R$ 3.273,97, com carga horária de 36 horas semanais, além de auxílio-alimentação e vale-transporte.
As atividades seguem a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e incluem apoio direto à assistência de enfermagem, administração de medicamentos, verificação de sinais vitais, preparo de pacientes para exames e procedimentos, registros em prontuário e participação no controle de infecções.
Para assumir a função, é necessário ter 18 anos completos, ensino médio concluído, curso técnico em enfermagem expedido por instituição oficial ou reconhecida e carteira profissional atualizada do conselho de classe do estado de São Paulo.
O valor da inscrição é R$ 85,00. Detalhes do edital podem ser conferidos no site da Faepa.
Técnico em informática
O cargo de técnico em informática tem carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 3.061,25, além de auxílio-alimentação e vale-transporte.
As atribuições incluem suporte técnico presencial e remoto, manutenção de hardware e software, instalação e configuração de equipamentos, apoio à implantação de sistemas, controle de inventário e elaboração de documentação técnica.
Entre os requisitos, estão idade mínima de 18 anos, ensino médio concluído, formação técnica em informática e experiência comprovada na área, por meio de CTPS ou declaração do empregador.
O valor da inscrição é R$ 85,00. Detalhes do edital podem ser conferidos no site da Faepa.
Técnico em radiologia
O técnico em radiologia terá salário de R$ 4.145,92, jornada de 24 horas semanais e direito a auxílio-alimentação e vale-transporte.
As atividades incluem a realização de exames de diagnóstico por imagem, orientação a pacientes quanto à proteção radiológica, acompanhamento do funcionamento dos equipamentos, organização do setor e uso de sistemas de arquivamento de imagens.
Para assumir a função, é necessário ter 18 anos completos, ensino médio concluído, curso técnico em radiologia expedido por instituição oficial ou reconhecida e carteira profissional do conselho de classe do estado de São Paulo dentro da validade.
