As vagas para o Hospital Estadual “Três Colinas”, em Franca, foram divulgadas no site da Faepa (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) na tarde desta sexta-feira, 13.

Nesta primeira etapa do processo seletivo, são oferecidas vagas em dez cargos, com inscrições a partir da meia-noite da próxima quarta-feira, 18, até às 14h de sexta-feira, 20. Para acessar as vagas, clique aqui! Na sequência, vá em “Processos Seletivos” e, depois, “Processos Seletivos por Cidade”. Por fim, acesse “Próximos Processos”.

Todos os cargos oferecidos nesta primeira etapa são no regime CLT (Consolidação das Leis de Trabalho). A Faepa informou que novas vagas para o Hospital Estadual Três Colinas devem ser abertas em breve, com divulgação pelo site oficial da fundação.

Almoxarife