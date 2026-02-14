A Francana recebe o São Bernardo, na tarde deste sábado, 14, às 15h30, no estádio José Lancha Filho, Lanchão, em Franca, pela sétima rodada do Campeonato Paulista Série A3.

A Veterana, que perdeu para o União Barbarense no meio da semana fora de casa, tentará a vitória perto de sua torcida e voltar ao G8, zona de classificação. O time está na 11ª colocação, com 6 pontos. O time da Grande São Paulo está na 9ª colocação, com 9 pontos.

O técnico Luís Gustavo "Viola" ainda não perdeu nenhum jogador devido número de cartões, podendo repetir o mesmo time pela sétima vez, se preferir.