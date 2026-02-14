A Francana recebe o São Bernardo, na tarde deste sábado, 14, às 15h30, no estádio José Lancha Filho, Lanchão, em Franca, pela sétima rodada do Campeonato Paulista Série A3.
A Veterana, que perdeu para o União Barbarense no meio da semana fora de casa, tentará a vitória perto de sua torcida e voltar ao G8, zona de classificação. O time está na 11ª colocação, com 6 pontos. O time da Grande São Paulo está na 9ª colocação, com 9 pontos.
O técnico Luís Gustavo "Viola" ainda não perdeu nenhum jogador devido número de cartões, podendo repetir o mesmo time pela sétima vez, se preferir.
Com jogos às quartas-feiras e aos fins de semana, a parte física dos jogadores também vem ganhando atenção especial após a metade do campeonato. “Como os jogos são muito próximos, a gente vem focando na recuperação dos atletas, ajustando cada situação. Da sétima rodada (pra frente), é outro campeonato por conta de cansaço físico, mas estamos prontos para buscar a vitória neste sábado”, disse o preparador físico Thiago Mazzucatto.
A Francana deverá começar a partida com: Wesley; Matheus Bolt, Rossi, Rodrigo e Tico; Marquinhos Bento, Léo Galinha, Lucas Pinheiro e Bruno Batata; Jhonata e Bruno Henrique.
Os ingressos para os jogos da Veterana custam R$ 20 arquibancadas e R$ 40 cobertas.
