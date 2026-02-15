O Esporte Clube Meia-Noite, de Patrocínio Paulista, oficializou na sexta-feira, 13, a negociação de três jogadores com o Vasco da Gama. Os jovens talentos que já vestem a camisa do clube cruz-maltino são o lateral Kauã Borges, 16 anos, o volante Edu Bernardes, 16 anos, e o meia Bruno Medeiros, 17 anos.

Os jogadores foram destaques do Meia-Noite durante a Copa São Paulo de Júnior deste ano. O time patrocinense disputou o Grupo 14, com sede em Patrocínio Paulista, chegando à segunda fase da competição. Na fase de grupos enfrentou a Ponte Preta, o Coritiba e o Real-RR. Na segunda fase, foi eliminado pelo Cruzeiro, que depois ficou com o título da Copinha 2026.

Os jogadores foram para o clube carioca com contratos de validade por um ano com idades para disputarem a categoria sub-17. A diretoria do clube administrado no sistema SAF (Sociedade Anônima de Futebol) não informou a porcentagem estipulada em contrato numa possível negociação posteriormente.