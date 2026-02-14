Uma plantação de maconha foi descoberta no quintal de uma residência no bairro Jardim Portinari, zona norte de Franca, nessa sexta-feira, 13, e um homem de 30 anos acabou preso em flagrante durante uma operação da Força Tática. Ele afirmou aos PMs que estava pressentindo que seria preso.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que havia cultivo de maconha no local. Durante a operação, os policiais foram até o endereço indicado para averiguar a situação.
Segundo relato de um dos policiais que participou da ocorrência, ao chegarem ao imóvel, o portão já estava aberto, o que permitiu que a equipe visualizasse, ainda da entrada, um pé de maconha arrancado no fundo do quintal.
Os policiais entraram na residência e encontraram o homem que morava no local. Dentro da casa, foram localizadas porções da droga já secando, além de entorpecentes prontos para consumo. Também foi apreendida uma balança de precisão, geralmente utilizada para pesar a droga antes da comercialização.
Nos fundos do imóvel, os policiais constataram que a plantação estava sendo arrancada. Segundo o próprio suspeito, ele estava retirando os pés de maconha porque “estava pressentindo que seria preso” e pretendia jogar a droga fora.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis. A ocorrência foi registrada e o caso seguirá sob investigação.
