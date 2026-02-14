Uma plantação de maconha foi descoberta no quintal de uma residência no bairro Jardim Portinari, zona norte de Franca, nessa sexta-feira, 13, e um homem de 30 anos acabou preso em flagrante durante uma operação da Força Tática. Ele afirmou aos PMs que estava pressentindo que seria preso.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que havia cultivo de maconha no local. Durante a operação, os policiais foram até o endereço indicado para averiguar a situação.

Segundo relato de um dos policiais que participou da ocorrência, ao chegarem ao imóvel, o portão já estava aberto, o que permitiu que a equipe visualizasse, ainda da entrada, um pé de maconha arrancado no fundo do quintal.