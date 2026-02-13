Ademir de Oliveira, conhecido como "Tião Borracheiro", de 51 anos, morreu nesta sexta-feira, 13, em Franca.

A luta de Tião começou em 5 de janeiro, quando foi diagnosticado com meningite bacteriana. Desde então, ele passou por internações na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca e enfrentou altos e baixos no tratamento.

A família relatou que ele havia apresentado melhora e tinha previsão de alta. No entanto, seu quadro se deteriorou rapidamente devido ao desenvolvimento de pneumonia e complicações graves no fígado, que culminaram em uma anemia aguda.