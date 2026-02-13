14 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Aos 51 anos, morre Ademir de Oliveira, o 'Tião Borracheiro’

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Luto: Ademir de Oliveira, de 51 anos
Luto: Ademir de Oliveira, de 51 anos

Ademir de Oliveira, conhecido como "Tião Borracheiro", de 51 anos, morreu nesta sexta-feira, 13, em Franca.

A luta de Tião começou em 5 de janeiro, quando foi diagnosticado com meningite bacteriana. Desde então, ele passou por internações na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca e enfrentou altos e baixos no tratamento.

A família relatou que ele havia apresentado melhora e tinha previsão de alta. No entanto, seu quadro se deteriorou rapidamente devido ao desenvolvimento de pneumonia e complicações graves no fígado, que culminaram em uma anemia aguda.

Nesta semana, a família havia divulgado um pedido urgente por doações de sangue do tipo A+, na esperança de estabilizar a saúde de Ademir. Nesta sexta-feira, ele não resistiu às complicações e morreu.

O velório de Ademir será realizado no Velório São Vicente de Paula, das 10h às 14h, seguido do sepultamento no Cemitério Santo Agostinho.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários