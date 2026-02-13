O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) nomeou Aldo Rocha Júnior para o cargo de diretor de Esportes, junto à Secretaria de Esporte e Cultura da Prefeitura de Franca, nesta quinta-feira, 12. O cargo estava vago desde 7 de fevereiro, quando foi publicada a exoneração de Mateus Caetano no Diário Oficial do Município.

Aldo Rocha, graduado em Educação Física, é um nome familiar no setor esportivo do município. Ele atuou como comissionado nas administrações de Alexandre Ferreira, principalmente na extinta Feac (Fundação de Esporte, Arte e Cultura).

Com a mudança, Aldo deixa o cargo do Setor de Alto Rendimento e Desenvolvimento do Esporte Olímpico e Paralímpico, que agora será liderado por Reinaldo Bizanha. A Secretaria de Esporte e Cultura, criada no início de 2025, tem Roberto Jorge Saad como secretário.

Substituição