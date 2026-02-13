O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) nomeou Aldo Rocha Júnior para o cargo de diretor de Esportes, junto à Secretaria de Esporte e Cultura da Prefeitura de Franca, nesta quinta-feira, 12. O cargo estava vago desde 7 de fevereiro, quando foi publicada a exoneração de Mateus Caetano no Diário Oficial do Município.
Aldo Rocha, graduado em Educação Física, é um nome familiar no setor esportivo do município. Ele atuou como comissionado nas administrações de Alexandre Ferreira, principalmente na extinta Feac (Fundação de Esporte, Arte e Cultura).
Com a mudança, Aldo deixa o cargo do Setor de Alto Rendimento e Desenvolvimento do Esporte Olímpico e Paralímpico, que agora será liderado por Reinaldo Bizanha. A Secretaria de Esporte e Cultura, criada no início de 2025, tem Roberto Jorge Saad como secretário.
Substituição
A Prefeitura já havia informado ao GCN que as mudanças na Secretaria de Esporte e Cultura fazem parte da reestruturação das atividades, mas não esclareceu se a saída de Caetano foi decisão dele ou da administração.
Em carta aberta publicada em suas redes sociais, Mateus Caetano expressou gratidão pelo trabalho realizado no esporte da cidade. Ele destacou que, durante sua gestão, Franca voltou a conquistar os Jogos Regionais após 28 anos.
O ex-dirigente lembrou que foram 12 anos trabalhando na Prefeitura e que agora é hora de trilhar novos caminhos com projetos pessoais.
