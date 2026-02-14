Uma motocicleta Honda Start preta, pertencente a um entregador de 23 anos, foi furtada por volta de 22h, na noite de quarta-feira, 13, na rua Ribeirão Preto, no Jardim Francano, em Franca.

O jovem, que depende da moto para trabalhar e garantir sua renda, pede ajuda da população para tentar localizar o veículo.

Segundo informações, ele já havia enfrentado dificuldades recentemente após sofrer um acidente de trânsito na avenida Major Nicácio. Na ocasião, um carro teria cruzado sua frente em um cruzamento onde ele estava na preferencial. Para conseguir consertar a motocicleta, o entregador chegou a realizar uma vaquinha.