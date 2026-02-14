Uma motocicleta Honda Start preta, pertencente a um entregador de 23 anos, foi furtada por volta de 22h, na noite de quarta-feira, 13, na rua Ribeirão Preto, no Jardim Francano, em Franca.
O jovem, que depende da moto para trabalhar e garantir sua renda, pede ajuda da população para tentar localizar o veículo.
Segundo informações, ele já havia enfrentado dificuldades recentemente após sofrer um acidente de trânsito na avenida Major Nicácio. Na ocasião, um carro teria cruzado sua frente em um cruzamento onde ele estava na preferencial. Para conseguir consertar a motocicleta, o entregador chegou a realizar uma vaquinha.
"Eu ainda estou pagando as parcelas da moto, as parcelas do reparo do acidente e agora estou sem ela. Ainda sem trabalhar, porque preciso da moto", disse o entregador Robson dos Santos Júnior.
Depois de conseguir arrumar o veículo e voltar ao trabalho, foi surpreendido pelo furto.
Um boletim de ocorrência foi registrado, mas, até o momento, a motocicleta não foi localizada.
Quem tiver qualquer informação pode comunicar a Polícia Militar pelo 190 ou entrar em contato com a família.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.