Uma cena, no mínimo, inusitada chamou a atenção nesta quinta-feira, 12, na ponte da Volta Grande, sobre o rio Grande, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, entre os municípios de Miguelópolis e Conceição das Alagoas (MG). Mesmo interditado, o local foi transformado em ponto de churrasco e pesca por moradores.

A ponte está fechada desde o dia 3 de fevereiro, após vistoria de órgãos dos dois estados constatar fissuras na estrutura. Desde então, o tráfego de veículos está proibido.

Imagens enviadas à reportagem mostram um grupo com barraca e cadeiras montadas sobre a ponte, aproveitando o cenário sobre o rio. Alguns dos presentes utilizavam varas de pesca e tentavam fisgar peixes bem no meio da estrutura.