Uma cena, no mínimo, inusitada chamou a atenção nesta quinta-feira, 12, na ponte da Volta Grande, sobre o rio Grande, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, entre os municípios de Miguelópolis e Conceição das Alagoas (MG). Mesmo interditado, o local foi transformado em ponto de churrasco e pesca por moradores.
A ponte está fechada desde o dia 3 de fevereiro, após vistoria de órgãos dos dois estados constatar fissuras na estrutura. Desde então, o tráfego de veículos está proibido.
Imagens enviadas à reportagem mostram um grupo com barraca e cadeiras montadas sobre a ponte, aproveitando o cenário sobre o rio. Alguns dos presentes utilizavam varas de pesca e tentavam fisgar peixes bem no meio da estrutura.
O detalhe é que a ponte não possui passagem destinada a pedestres - foi projetada apenas para veículos. Mesmo assim, os frequentadores permaneceram na parte central da pista.
Órgãos de controle instalaram barreiras nos dois acessos para impedir a circulação de veículos. Apesar disso, o espaço acabou sendo ocupado para lazer.
Ainda não há previsão para a liberação do tráfego. No último fim de semana, o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), esteve na região e afirmou que os laudos técnicos devem ficar prontos em até 45 dias. Após essa etapa, os reparos devem ser executados em mais 45 dias para que o trânsito seja liberado.
