O Carnaval vai alterar o expediente em Franca entre os dias 16 e 18 de fevereiro (segunda a quarta-feira). O prefeito Alexandre Ferreira (MDB), via Diário Oficial, decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais, mas serviços essenciais e de lazer terão esquemas especiais.
Prefeitura e serviços públicos
As unidades administrativas da Prefeitura estarão fechadas na segunda, 16 e terça-feira, 17. O atendimento ao público retorna apenas na Quarta-feira de Cinzas (18), após o meio-dia.
- Serviços Essenciais: a coleta de lixo segue normalmente. A Guarda Civil e o Abrigo Provisório funcionam em regime de plantão.
- Saúde: as unidades de urgência e emergência funcionam 24h sem interrupção. Isso inclui os Prontos-socorros Álvaro Azzuz (Adulto) e Magid Filho (Infantil), as UPAs (Anita e Aeroporto), o SAMU e os CAPS (Estação e Parque dos Pinhais).
Bancos
Segundo a Febraban, as agências bancárias não abrem na segunda, 16 e terça-feira, 17. O atendimento presencial retorna na quarta-feira (18), a partir das 12h.
O PIX funciona normalmente 24h. Já transferências via TED e compensações bancárias não serão efetivadas nos dias de agencias fechadas.
Comércio
Os lojistas terão um calendário diferente dos bancos:
- Segunda (16): funcionamento normal, das 9h às 18h.
- Terça (17): lojas fechadas.
- Quarta (18): abertura das 12h às 18h.
Lazer e parques
Para quem vai curtir a folga na cidade, os parques municipais estarão abertos:
Poliesportivo, Trabalhadores e Caxambu:
- sexta, segunda e quarta: 6h às 21h.
- sábado, domingo e terça: 6h às 20h.
- Fernando Costa: das 6h às 21h todos os dias.
- Zoobotânico: das 7h30 às 16h30.
