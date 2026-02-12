O Carnaval vai alterar o expediente em Franca entre os dias 16 e 18 de fevereiro (segunda a quarta-feira). O prefeito Alexandre Ferreira (MDB), via Diário Oficial, decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais, mas serviços essenciais e de lazer terão esquemas especiais.

Prefeitura e serviços públicos

As unidades administrativas da Prefeitura estarão fechadas na segunda, 16 e terça-feira, 17. O atendimento ao público retorna apenas na Quarta-feira de Cinzas (18), após o meio-dia.

Serviços Essenciais: a coleta de lixo segue normalmente. A Guarda Civil e o Abrigo Provisório funcionam em regime de plantão.

Saúde: as unidades de urgência e emergência funcionam 24h sem interrupção. Isso inclui os Prontos-socorros Álvaro Azzuz (Adulto) e Magid Filho (Infantil) , as UPAs (Anita e Aeroporto), o SAMU e os CAPS (Estação e Parque dos Pinhais).

Bancos

Segundo a Febraban, as agências bancárias não abrem na segunda, 16 e terça-feira, 17. O atendimento presencial retorna na quarta-feira (18), a partir das 12h.