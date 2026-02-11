A exumação do corpo da orientadora educacional Tatiane Cintra dos Santos Cardozo, de 42 anos, foi realizada na tarde desta quarta-feira, 11, no cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca. Autoridades e familiares acompanharam de perto o procedimento, que faz parte da investigação para esclarecer as circunstâncias da morte da educadora, encontrada sem vida em sua residência no dia 20 de abril de 2025.

A exumação ocorreu após autorização judicial e tinha como objetivo coletar o máximo possível de material biológico para análises laboratoriais. Segundo a Polícia Civil, foram retiradas amostras de órgãos e sangue, que serão encaminhadas para perícia em laboratório especializado, localizado em São Paulo.

O caso ganhou repercussão na cidade desde que familiares passaram a questionar os laudos iniciais e levantaram suspeitas de que a morte poderia não ter sido natural.

Exumação estava marcada para 15h30 e foi acompanhada pela família