Quem pretende disputar uma vaga no serviço público municipal tem apenas até o final desta quarta-feira, 11 de fevereiro, para realizar a inscrição para os Concursos Públicos 01, 02 e 03/2026 da Prefeitura de Franca.
As oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade (do ensino fundamental incompleto ao Superior), com salários que variam de R$ 2.021,50 a R$ 5.397,62. Até o início da semana, o certame já registrava mais de 2 mil inscritos.
Como se inscrever
O processo é organizado pelo IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal). Os interessados devem acessar o site (clicando aqui), entrar na "Área do Candidato" e preencher a ficha de inscrição online. As taxas de participação custam entre R$ 56 e R$ 94, dependendo do cargo.
Confira as oportunidades por edital
- Edital 01/2026 (Médicos): focado em diversas especialidades médicas para cadastro de reserva, incluindo Cardiologia, Dermatologia, Oftalmologia, Psiquiatria e Pediatria. Há vagas específicas imediatas para Emergencialista Pediatra, Patologista, Ginecologista/Obstetra e Pediatra. Nota: As chamadas ocorrerão após o vencimento do concurso anterior (05/2024).
- Edital 02/2026 (Substitutos): Destinado à contratação temporária. As vagas incluem Agente de Defesa Civil, Professor de Educação Musical, Inspetor de Alunos, Farmacêutico, Nutricionista e médicos substitutos de várias especialidades.
- Edital 03/2026 (Operacional e Técnico): Contempla cargos como Servente Merendeira, Agente de Defesa Civil, Auxiliar em Saúde Bucal, Técnico em Saúde Bucal e Orientador Educacional.
As provas objetivas para todos os cargos estão agendadas para o dia 8 de março. Os locais e horários serão divulgados, posteriormente, no Diário Oficial do Município.
