Quem pretende disputar uma vaga no serviço público municipal tem apenas até o final desta quarta-feira, 11 de fevereiro, para realizar a inscrição para os Concursos Públicos 01, 02 e 03/2026 da Prefeitura de Franca.

As oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade (do ensino fundamental incompleto ao Superior), com salários que variam de R$ 2.021,50 a R$ 5.397,62. Até o início da semana, o certame já registrava mais de 2 mil inscritos.

Como se inscrever

O processo é organizado pelo IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal). Os interessados devem acessar o site (clicando aqui), entrar na "Área do Candidato" e preencher a ficha de inscrição online. As taxas de participação custam entre R$ 56 e R$ 94, dependendo do cargo.

Confira as oportunidades por edital