Uma perseguição envolvendo um homem e uma mulher de 27 anos terminou em um grave acidente de trânsito, que deixou uma terceira pessoa ferida, na Vila São Sebastião, em Franca, na tarde desta terça-feira, 10.
Segundo informações colhidas no local, a jovem conduzia um Hyundai Veloster prata pela rua Virgílio Polo quando, durante a fuga, não respeitou a sinalização de parada obrigatória e acabou colidindo com um Renault Duster prata, que seguia pela via preferencial, a rua Alfredo Olivieri.
Com o impacto, os dois veículos sofreram grandes danos. A Duster teve os airbags acionados e a parte frontal completamente destruída.
No veículo estavam o condutor, que sofreu escoriações no braço esquerdo e não possui habilitação, sua mulher, que ocupava o banco do passageiro e sofreu um corte grave na perna, sendo socorrida à Santa Casa de Franca, e o filho do casal, de 5 anos, que não se feriu.
A família mora no bairro e havia acabado de sair de casa no momento do acidente. O motorista relatou que havia passado pelo local minutos antes, mas precisou retornar. “Moramos duas ruas para cima. Eu já tinha passado por aqui, mas esqueci uns documentos e precisei voltar. Passei novamente e aconteceu o acidente”, disse ele, que preferiu não se identificar.
Mulher relatou perseguição e agressão
Já no Veloster estava a condutora de 27 anos, que sofreu corte na sobrancelha, com sangramento, além de inchaço na boca e no nariz, que também apresentava sangramento leve. Muito assustada e visivelmente abalada, ela contou à Polícia Militar e à reportagem que fugia de um homem que estava dirigindo um Toyota Corolla no momento do acidente.
“Eu não tenho nada com ele. Estava indo almoçar quando ele me viu e veio em minha direção. Chegou a me dar um soco na cabeça. Entrei no carro e comecei a correr para me proteger. Ele veio atrás de mim. Eu estava tremendo, só corri porque estava com medo”, relatou.
A jovem afirmou que conhece o homem há cerca de três anos, mas que nunca teve um relacionamento com ele. “Nós já ficamos, mas nunca tivemos uma relação. Ele teve ciúmes de algo que nunca existiu e veio atrás de mim”, explicou.
Questionada se já havia sofrido outras agressões, ela disse que esta foi a primeira agressão física, mas que ameaças já haviam ocorrido anteriormente. “Ele já me ameaçou, mas jamais imaginei que fosse me bater”, disse, ainda tremendo.
Orientação da polícia e danos aos veículos
Os policiais militares ouviram o relato da mulher e a orientaram a procurar a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) para registrar a ocorrência e solicitar uma medida protetiva, visando garantir sua segurança.
Ela contou ainda que, após o acidente, o homem passou pelo local e a viu sentada, chorando e com sangue no rosto. Segundo a jovem, ele chegou a ligar para ela após a colisão, mas, ao ser avisado de que a ligação seria atendida pelos policiais caso insistisse, não fez mais contato.
O Veloster ficou gravemente danificado. Com a batida, o carro foi arremessado contra a calçada, teve a roda traseira esquerda arrancada, a lateral direita totalmente amassada, com a lataria afundada, além de atingir uma placa de sinalização, que ficou danificada. O impacto também causou avarias no lado esquerdo do veículo.
A Polícia Militar esteve no local, realizou o registro da ocorrência, prestou orientações de segurança à mulher, organizou o trânsito e garantiu a segurança da área. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o socorro da passageira da Duster, encaminhada à Santa Casa de Franca.
