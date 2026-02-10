Uma perseguição envolvendo um homem e uma mulher de 27 anos terminou em um grave acidente de trânsito, que deixou uma terceira pessoa ferida, na Vila São Sebastião, em Franca, na tarde desta terça-feira, 10.

Segundo informações colhidas no local, a jovem conduzia um Hyundai Veloster prata pela rua Virgílio Polo quando, durante a fuga, não respeitou a sinalização de parada obrigatória e acabou colidindo com um Renault Duster prata, que seguia pela via preferencial, a rua Alfredo Olivieri.

Com o impacto, os dois veículos sofreram grandes danos. A Duster teve os airbags acionados e a parte frontal completamente destruída.