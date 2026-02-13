O Carnaval 2026 em Franca terá blocos tradicionais, excursões para grandes festivais e atividades culturais, educativas e familiares. Entre os destaques estão o Bloco Cangoma, o evento Good Vibes e a agenda especial preparada pelo Sesc Franca.

Bloco Cangoma comemora 20 anos

Celebrando duas décadas de história, o Bloco Cangoma preparou uma série de apresentações ao longo do mês de fevereiro.

Nesta sexta-feira, 13, acontece o tradicional Baile do Bloco Cangoma, no Clube Castelinho, com apresentação ao vivo e ingressos à venda.