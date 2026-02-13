O Carnaval 2026 em Franca terá blocos tradicionais, excursões para grandes festivais e atividades culturais, educativas e familiares. Entre os destaques estão o Bloco Cangoma, o evento Good Vibes e a agenda especial preparada pelo Sesc Franca.
Bloco Cangoma comemora 20 anos
Celebrando duas décadas de história, o Bloco Cangoma preparou uma série de apresentações ao longo do mês de fevereiro.
Nesta sexta-feira, 13, acontece o tradicional Baile do Bloco Cangoma, no Clube Castelinho, com apresentação ao vivo e ingressos à venda.
A agenda segue no domingo, 15, com apresentação no shopping da cidade, às 15h, em evento aberto ao público. A programação encerra-se na terça-feira, 17, com cortejo em trio elétrico, na G.R.E.S. Vila São Sebastião, às 15h.
Good Vibes
O Good Vibes Carnaval 2026 acontece nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro, reunindo foliões em um dos principais eventos privados da região.
Com estrutura de shows e festas, o evento terá apresentações de artistas como Victor Lou, Brisotti, DJ Ery, Whigfield, Polly, DJ Cali, DJ Blakes, MC Luuky, DJ Carai, DJ Fran Prado, Samba do Rosa, Mandika, Hudson, Beto Guido, Deivão e baterias universitárias.
Para facilitar o acesso do público, a organização confirmou excursões com saída de outras cidades, como São Sebastião do Paraíso (MG), São Tomás de Aquino (MG), Guará, Ituverava, Jeriquara, Ibiraci (MG), Pedregulho, Cristais Paulista, Cássia (MG), Itirapuã e Patrocínio Paulista.
Os pacotes incluem transporte até o local do evento, que acontece na região de Franca e é divulgado oficialmente nos canais do Good Vibes. Os valores, pontos de embarque e detalhes de cada excursão estão disponíveis no Instagram do evento.
Sesc Franca
Entre os destaques musicais e culturais no Sesc Franca estão o Cortejo da Encantaria, com o Grupo Manuí, no dia 14, e o show “Folia do Manuí”, no mesmo dia, na Praça do Sesc, além das apresentações “Badulaque no Carnaval”, no dia 15; “Folia Solta! – Carnaval das Crianças”, no dia 16; e o Bloco do Fubá, no dia 17.
A programação inclui ainda atividades para bebês, crianças, jovens e famílias, como Folia Bebê, Super Jogos, Brinca!, Bloco do Colo, oficinas de adereços sustentáveis, aulas abertas, recreação aquática e vivências corporais.
Todas as ações são gratuitas, sendo que parte delas ocorre mediante retirada de senha 30 minutos antes. Algumas atividades exigem credencial válida.
A agenda completa pode ser consultada nas redes sociais e nos canais oficiais do Sesc Franca.
Roda de samba
No domingo de Carnaval, Franca também recebe a “Roda de Samba de Rua”, em homenagem à velha guarda do samba paulista, tendo como atração principal o sambista Carica, do grupo Sensação. O evento acontece na Rua Denizar Trevizani, na altura do número 1.468, no Jardim Aeroporto III, a partir das 13h, e contará ainda com apresentações da Roda de Samba do Barão, da Bateria Mestre Beto, lançamento da Unegro e discotecagem do DJ Betão Abreu. A iniciativa é produzida pela Casa do Hip Hop de Franca, com apoio do Ministério da Cultura.
