Completa nesta terça-feira, 10, uma semana do desaparecimento de Paulo Henrique Lopes, de 35 anos, azulejista e morador do Jardim Aeroporto 3, em Franca. A família vive dias de desespero e pede ajuda da população para obter qualquer informação que leve ao paradeiro do homem.

Segundo os familiares, esta foi a primeira vez que Paulo desapareceu sem dar notícias. Eles também fazem questão de ressaltar que ele não tem envolvimento com drogas.

“A gente não sabe mais o que pensar, o que fazer. Já faz sete dias. Só a moto foi encontrada e o celular consta em Minas Gerais, mas está desligado. Estamos desesperados”, relatou um familiar.