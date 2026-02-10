Completa nesta terça-feira, 10, uma semana do desaparecimento de Paulo Henrique Lopes, de 35 anos, azulejista e morador do Jardim Aeroporto 3, em Franca. A família vive dias de desespero e pede ajuda da população para obter qualquer informação que leve ao paradeiro do homem.
Segundo os familiares, esta foi a primeira vez que Paulo desapareceu sem dar notícias. Eles também fazem questão de ressaltar que ele não tem envolvimento com drogas.
“A gente não sabe mais o que pensar, o que fazer. Já faz sete dias. Só a moto foi encontrada e o celular consta em Minas Gerais, mas está desligado. Estamos desesperados”, relatou um familiar.
Paulo saiu de casa na quarta-feira, 4, por volta das 18h, utilizando a motocicleta de sua mãe. Na ocasião, disse que iria até a casa da namorada, no mesmo bairro, e que retornaria rápido para devolver a moto. Ele chegou a ir até a residência da namorada e, segundo ela, disse que precisava ir embora para devolver o veículo. No entanto, não voltou.
A partir desse momento, familiares e a namorada passaram a tentar contato com Paulo, mas nenhuma ligação ou mensagem foi atendida. De acordo com a irmã, Mara Alice Lopes, a família conseguiu acessar a localização do celular do azulejista, que indicava como última posição o estado de Minas Gerais. O aparelho foi desligado às 23h02 daquele mesmo dia e, desde então, não houve mais qualquer sinal.
Na sexta-feira, a mãe de Paulo Henrique recebeu uma ligação da Polícia Militar, informando que a motocicleta havia sido localizada.
“A polícia ligou para a minha mãe dizendo que tinham encontrado a moto dela abandonada, na última rua do Jardim Aeroporto 4, com a chave na ignição, mas sem sinal do meu irmão”, contou Mara Alice.
Nesta terça-feira, 10, ao completar sete dias do desaparecimento, a família segue sem respostas. “Não temos nenhuma informação. Precisamos de ajuda. Ele nunca fez isso, foi a primeira vez que aconteceu, estamos em desespero”, desabafa a irmã.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e os familiares continuam realizando buscas e aguardam por qualquer notícia que possa levar ao paradeiro de Paulo Henrique Lopes. Informações podem ser repassadas às autoridades policiais. O telefone da Polícia Militar é 190 e o disque-denúncia da Polícia Civil, 181.
