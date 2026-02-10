Um vídeo divulgado pelo 15º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) de Franca, nessa segunda-feira, 9, emocionou internautas ao mostrar o momento em que o soldado PM Custódio é surpreendido pela mulher com a notícia de que vai ser pai.
A gravação foi feita durante o expediente do policial militar, em Batatais, e mostra a reação dele ao receber a confirmação da gravidez. “A emoção tomou conta do ambiente e transformou o dia de serviço em um instante inesquecível, repleto de alegria, amor e gratidão”, diz a legenda do vídeo.
Nas imagens, é possível ver a mulher do policial, identificada como Bárbara, visivelmente emocionada ao dar a notícia através do rádio da Polícia Militar. Ela falou como se fosse passar uma ocorrência para a viatura do marido.
“309 na escuta? Aqui quem fala é a Bárbara, tenho uma ocorrência importante para comunicar. Você vai ser pai. Isso mesmo, soldado. Uma nova missão na sua vida começou agora, nosso sonho está a caminho”, disse a mulher.
Além de se emocionar, Bárbara ainda brincou com os novos desafios que o militar enfrentará, como trocas de fraldas e mamadeiras durante a madrugada. “Eu não poderia escolher um parceiro melhor para viver essa nova história comigo. Se prepara, vai ter novas ocorrências: mamadeiras de madrugada, fraldas, muito amor e felicidade sem fim. Te amo.”
Muito emocionado, o policial agradeceu e começou a chorar.
Colegas de trabalho também acompanham o momento, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
2 Comentários
-
Alex 7 horas atrásParabéns ao soldado e à mamãe. A paternidade é uma tarefa árdua em nossos dias em que valores são distorcidos, quando não destruídos, em nome de uma minoria barulhenta e agressiva.
-
Jesuino Salgado 1 dia atrasNão brinca...sério??...