Um vídeo divulgado pelo 15º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) de Franca, nessa segunda-feira, 9, emocionou internautas ao mostrar o momento em que o soldado PM Custódio é surpreendido pela mulher com a notícia de que vai ser pai.

A gravação foi feita durante o expediente do policial militar, em Batatais, e mostra a reação dele ao receber a confirmação da gravidez. “A emoção tomou conta do ambiente e transformou o dia de serviço em um instante inesquecível, repleto de alegria, amor e gratidão”, diz a legenda do vídeo.

Nas imagens, é possível ver a mulher do policial, identificada como Bárbara, visivelmente emocionada ao dar a notícia através do rádio da Polícia Militar. Ela falou como se fosse passar uma ocorrência para a viatura do marido.