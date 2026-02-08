“Em fevereiro tem Carnaval”… E tem o esperado Baile do Cangoma na sexta-feira de Carnaval, dia 13, no Castelinho. Além da comemoração dos 20 anos do Bloco Cangoma, que estará presente com quase cem integrantes entre batuqueiros e dançadeiras, que irão apresentar o melhor do maracatu, ijexá e samba-reggae. A banda Cangoma chega com um repertório diversificado, incluindo sambas, frevos e clássicos da música brasileira. Os fundadores e diretores da Cangoma, Priscila de Col e Pedro Fonseca, estão felizes da vida com a interação de todos os participantes do bloco. Os ensaios estão a todo vapor e até a decoração está sendo organizada por eles.

Para abrir a noite, o grupo Batuque de Mesa traz aqueles sambas inesquecíveis e muita alegria. Para os apaixonados por marchinhas, o novo projeto Seresteiros do Cangoma está preparando um repertório especial que promete agradar a todos. O baile é para todas as idades. A família toda é bem-vinda, e os foliões que quiserem montar seus blocos terão descontos especiais nos ingressos, além de premiações para os blocos mais animados.

Informações

Para a inscrição dos blocos, é preciso entrar em contato pelo celular (16) 98866-7247. Os ingressos e mesas podem ser comprados no Centro Cultural Cangoma ou no Colégio Toulouse Lautrec. Para quem preferir, a compra online pode ser feita no Duoticket. Preparem seu bloco, sua fantasia, solte a imaginação e aproveite o melhor do Carnaval francano. Para mais informações, siga o Instagram @cangomacentrocultural.

