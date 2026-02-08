Em fevereiro…
“Em fevereiro tem Carnaval”… E tem o esperado Baile do Cangoma na sexta-feira de Carnaval, dia 13, no Castelinho. Além da comemoração dos 20 anos do Bloco Cangoma, que estará presente com quase cem integrantes entre batuqueiros e dançadeiras, que irão apresentar o melhor do maracatu, ijexá e samba-reggae. A banda Cangoma chega com um repertório diversificado, incluindo sambas, frevos e clássicos da música brasileira. Os fundadores e diretores da Cangoma, Priscila de Col e Pedro Fonseca, estão felizes da vida com a interação de todos os participantes do bloco. Os ensaios estão a todo vapor e até a decoração está sendo organizada por eles.
Novidades
Para abrir a noite, o grupo Batuque de Mesa traz aqueles sambas inesquecíveis e muita alegria. Para os apaixonados por marchinhas, o novo projeto Seresteiros do Cangoma está preparando um repertório especial que promete agradar a todos. O baile é para todas as idades. A família toda é bem-vinda, e os foliões que quiserem montar seus blocos terão descontos especiais nos ingressos, além de premiações para os blocos mais animados.
Informações
Para a inscrição dos blocos, é preciso entrar em contato pelo celular (16) 98866-7247. Os ingressos e mesas podem ser comprados no Centro Cultural Cangoma ou no Colégio Toulouse Lautrec. Para quem preferir, a compra online pode ser feita no Duoticket. Preparem seu bloco, sua fantasia, solte a imaginação e aproveite o melhor do Carnaval francano. Para mais informações, siga o Instagram @cangomacentrocultural.
Abraços
Abraços mais que especiais para o querido diretor comercial do poderoso Consórcio Magalu, Edvaldo Ferraro, que comemorou nova idade no dia 7 de fevereiro. Além da competência inquestionável, Edvaldo é dono de um carisma que cativa a todos. Parabéns, saúde e alegria!
Verdejar
Fevereiro trouxe novidades para o Verdejar, um projeto do Grupo Mulheres do Brasil em Franca, que visa plantar um milhão de árvores na cidade. Além de árvores, o projeto agora também semeia cores, alegria e encantamento. Até agora, mais de 15 mil mudas já foram plantadas. A nova proposta inclui um campo de girassóis, destinado a embelezar a entrada da cidade e tocar o coração dos visitantes. Essa ideia floresceu com o apoio do Café Minamihara, que tornou o plantio possível.
Girassol
O girassol simboliza vida, alegria e a busca pela luz. Na tarde de 1º de fevereiro, 27 voluntários se uniram com afeto e colaboração para lançar as sementes ao solo. O objetivo é que esse campo de girassóis alegre, encante e divulgue o trabalho do Verdejar, transformando a chegada a Franca pela rodovia Cândido Portinari em uma experiência leve, colorida e inspiradora. Na foto, estão as líderes da ação: Elaise de Melo, Leliana Fritz Siqueira e Idenilda Faleiros, acompanhadas de Anderson Minamihara. Parabéns por mais essa linda e importante iniciativa!
Parabéns!
Quem completou nova idade no dia 6 de fevereiro foi o francano Leoncio Martins, empresário do setor financeiro, que reside há décadas em Santa Bárbara, nos Estados Unidos. A comemoração ocorreu por lá e foi organizada por sua esposa, a sempre querida Patrícia. O casal, acompanhado das irmãs Maria Amélia e Helena Martins, celebrou os 50 anos da Noite EP. Parabéns, querido amigo!
Carnaval dos Carnavais
O Ensemble Vocal OSF encontrou o rei Momo e está pronto para a folia e juntos fazem um convite muito especial. Uma celebração inesquecível de Carnaval, ao lado do Grupo Cangoma. Prepare-se para uma apresentação repleta de marchinhas antigas, samba reggae e maracatu, trazendo muita energia e nostalgia para toda a família. Domingo, dia 8 de fevereiro, às 18h, no Salão Nobre da Faculdade de Direito de Franca. Leve sua garrafinha com água, confetes e serpentinas, e aproveite para brincar o Carnaval como antigamente!
Doe sangue
A Clínica Rita Pacheco realiza uma campanha linda e cheia de significado. A podóloga Rita Pacheco deseja conscientizar e mobilizar o maior número possível de pessoas na França para que doem sangue e se cadastrem para a doação de medula óssea. Uma de suas grandes inspirações é o filho Arthur, que enfrentou uma leucemia, passou por todo o tratamento e pelo transplante, e, com a graça de Deus, está cheio de saúde e recuperado.
Salve vidas
Todo dia é dia de doar, mas quem for até o Hemocentro de Franca, no dia 11 de fevereiro, das 7h às 13h, além de ajudar a salvar vidas, ganhará um brinde especial da Clínica Rita Pacheco. Com certeza estarei lá e espero ver todos vocês para juntos fazermos a diferença. Afinal, nunca sabemos quem será a próxima pessoa a precisar. Doe sangue, salve vidas!
Maruska
Amiga de uma vida, empreendedora, farmacêutica das mais competentes, mãe coruja e esposa apaixonada, Maruska Meletti dirige, ao lado de sua mãe, Sandra Mara, e da irmã, Mariana, a conceituada Farmácia Cruzeiro. Maruska é a aniversariante do dia 8 de fevereiro e recebe meu destaque especial, cheio de carinho. Parabéns!
Carna Sunset
A primeira edição do Carna Sunset 40 Mais, realizada pelo grupo de amigos Humberto Lambert, Adriana Liporoni, Andréa Haddad, Celton Roberto e Ivan Batista, foi incrível! A música foi da melhor qualidade, o público era seleto e muito animado, e o pôr do sol, junto à lua cheia, tornou a experiência inesquecível. Foi tão bom que já estão pedindo “bis”! Sucesso total!!!
Encontro
Foi uma alegria encontrar o casal Fernanda Peixoto, diretora da Benevida, e Rogério Castro, advogado, na tarde de folia. Tivemos um bate-papo agradável, repleto de boas risadas. Fiquei sabendo que Fernanda está cheia de novidades para sua empresa, que é referência em saúde. Mas isso é assunto para outro dia!
