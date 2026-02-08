Mensagem de Abertura

“Mantenha a calma, afinal a escuridão sempre será dissipada com a chegada do amanhecer.” (Randerson Figueiredo)

Aniversários

Neste 8 de fevereiro ganham nova idade o sobrinho Danilo Rodrigues Resende, Maria Luíza Lana Salomão, Maria Zélia Bernardes Salloun, Rita Prado e Stela Bettarelo... Amanhã, 9, Cassiano Lima, médico Marco Aurélio Dainezi e Inaldo Rudolf Wirz... Na terça, 10, Wanderlei Tristão, Lourdinha Lazarine Lima, Aparecida de Andrade e sr. Carlos (da Boleli)... Na quarta, 11, Fernando Lourenço Fernandes, Luciano Botto, Carminha Vieira, Luciane Galvani Salgado, Wellington Carlos Ferreira, Saulo Couto e Tânia Bertolino... Na quinta, 12, Alípio Geraldo Resende de Araújo, Renato Valim de Melo, Edson Arantes (ChokDoce), médico Marcelo de Paula, Tatiane Barbosa e Bel Radaeli... Na sexta-feira, 13 de fevereiro, mudando de idade comigo, Jane Cristina Reis Cobo e Paulinho Silas... E no sábado, 14, Neuza Ribeiro e Silva, Gustavo Sanches Cintra, Karina Paludeto e Fernando Minucci. Abraço a todos.

Pique-pique pra ela