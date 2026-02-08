Mensagem de Abertura
“Mantenha a calma, afinal a escuridão sempre será dissipada com a chegada do amanhecer.” (Randerson Figueiredo)
Aniversários
Neste 8 de fevereiro ganham nova idade o sobrinho Danilo Rodrigues Resende, Maria Luíza Lana Salomão, Maria Zélia Bernardes Salloun, Rita Prado e Stela Bettarelo... Amanhã, 9, Cassiano Lima, médico Marco Aurélio Dainezi e Inaldo Rudolf Wirz... Na terça, 10, Wanderlei Tristão, Lourdinha Lazarine Lima, Aparecida de Andrade e sr. Carlos (da Boleli)... Na quarta, 11, Fernando Lourenço Fernandes, Luciano Botto, Carminha Vieira, Luciane Galvani Salgado, Wellington Carlos Ferreira, Saulo Couto e Tânia Bertolino... Na quinta, 12, Alípio Geraldo Resende de Araújo, Renato Valim de Melo, Edson Arantes (ChokDoce), médico Marcelo de Paula, Tatiane Barbosa e Bel Radaeli... Na sexta-feira, 13 de fevereiro, mudando de idade comigo, Jane Cristina Reis Cobo e Paulinho Silas... E no sábado, 14, Neuza Ribeiro e Silva, Gustavo Sanches Cintra, Karina Paludeto e Fernando Minucci. Abraço a todos.
Pique-pique pra ela
O casal Reginaldo Emídio da Silva e a Rita Prado, queridos amigos nossos, diariamente postam nas suas redes sociais, os nomes de quem festeja idade nova. Então, hoje é a vez de saudar a Rita Prado, que está recebendo abraços pelo novo ciclo de vida. São pais da Cássia, esposa do Messias, o filho Cícero e a netinha Clarissa. Então, parabéns a Rita e o abraço a todos.
Ele comanda a Vizalle
Vamos antecipando o abraço ao amigo, dentista Wellington Ferreira, que passa para nova idade nesta semana. Ele é filho do ex-prefeito de Restinga, meu amigo e antigo colega de faculdade, Carlos Valim Ferreira, daí nossa boa amizade. Wellington dirige a Clínica Odontológica Vizalle, juntamente com a filha, também dentista Bruna. Na foto, Dr. Wellington com a esposa Adriana. Parabéns, amigo.
Dicas Práticas
Para um bem-estar saudável, comece bem o dia. Levante-se devagar, se espreguice, pois espreguiçar ajuda a alongar toda a musculatura corporal. Procure sempre tomar líquidos para manter seu organismo hidratado. Um copo de água é o primeiro e vai bem. A primeira alimentação é essencial, incluindo frutas, pois ajuda na prevenção de doenças nutricionais, e que assim ajudam para uma boa saúde física e mental.
Parabéns, doutor!
Desde a última semana, estamos guardando um abraço especial ao médico André Luís de Paula Tasso por mais um aniversário. Ele é médico radioterapeuta e clínico geral, e um dos irmãos de mais dois médicos, Sérgio Henrique e José Reinaldo de Paula Tasso. Parabéns ao Dr. André Luís, que aparece aí ao lado da esposa Isabel e as três filhas.
Avós muito felizes
Esses amigos muito queridos, o médico Fransérgio Garcia e a esposa Lêda Miguel Garcia, são daqueles avós que babam o tempo todo quando o neto, o garotão Bernardo, está no colo deles. É muito bom vê-los assim, felizes. E o abraço especial a Lêda, que está com nova idade desde a quinta-feira passada. Parabéns.
Festejando
O casal muito simpático está festejando por mais um ano de vida da Kelly Ferro e também a união com o Humberto Luís Resende Rodrigues. O Beto, aliás é meu sobrinho e também afilhado. Os dois se dão muito bem, como vemos na foto, festejando a data feliz. Abraço ao bonito casal.
Advogado Sindoval Bertanha
Sempre que nos encontramos, ele me conta que gosta de acompanhar a minha coluna Painel, agora no Portal GCN/Sampi e também nas manhãs da Rádio Difusora. É o advogado Sindoval Bertanha, profissional muito conhecido e que recebe hoje o meu abraço, pois ele mudou de idade anteontem, dia 6. Um abraço, parabéns, e continue nos acompanhando.
Co-Piada
O cara internado no hospital, quase morrendo, chamou a esposa e pediu a ela:
- Amor, quando eu morrer quero que você se case com o Zequinha.
- Mas, meu amor, você sempre odiou o Zequinha!
- Pior isso mesmo... Quero que ele se lasque também!!!
Arquivo do Tempo
Quando chega mais um Carnaval, a gente lembra desse saudoso folião tão alegre e animado, que foi escolhido na época para Rei Momo de Franca. Seu nome, Aníbal Vilela Moreira, que tinha como profissão a Medicina. Foi um competente médico e também vereador. Dono de uma inteligência privilegiada. Saudade desse querido amigo, principalmente quando o Carnaval se aproxima.
Mensagem Final
Se não houver ninguém pra segurar sua mão, coloque-as no bolso e continue sua caminhada... Tem momentos na vida que é só você e Deus, e acredite, é o suficiente!
