A volta às aulas em Franca chega com energia renovada, corredores novamente cheios e a certeza de que a educação municipal vive um de seus momentos mais consistentes e inspiradores. O reencontro entre alunos, professores e equipes pedagógicas marca o início de um novo ciclo de aprendizado, cuidado e construção de sonhos e futuro.

Mais do que retomar as atividades, a rede municipal inicia o ano letivo com conquistas concretas. Reconhecida e premiada, Franca consolida-se como referência em qualidade de ensino, investimento responsável e compromisso com o futuro das crianças.

Esse reconhecimento é fruto de um trabalho contínuo, feito com planejamento e dedicação. A rede foi destaque no Prêmio Excelência Educacional do Governo do Estado, com 13 escolas municipais premiadas pelo desempenho na alfabetização, além de receber reconhecimentos como o PAR e o Selo Ouro do MEC.

Reconhecimento que nasce da sala de aula

Os resultados aparecem também no desempenho dos alunos. Premiações na Olimpíada de Matemática da rede municipal e conquistas em concursos de redação mostram que o esforço coletivo se transforma em protagonismo estudantil e orgulho para toda a cidade.

Entre os avanços mais significativos está a implantação progressiva do ensino de inglês, iniciada em 2022. Neste ano de 2026, da Fase I ao 3º ano do Ensino Fundamental, 11.057 alunos terão contato com o segundo idioma desde os primeiros anos, ampliando horizontes e fortalecendo oportunidades. Tem mais: o avanço foi estendido também para as creches, com 3582 alunos fases I e II terão acesso ao estudo de inglês.

Outro marco é o programa Tempo Todo, criado em 2023 para oferecer educação em período integral às crianças da educação infantil que não estavam matriculadas nas creches-escola. Neste ano, o número de atendimentos foi dobrado, ampliando o acesso e fortalecendo o cuidado integral com as famílias.

Educação integral e inclusão como prioridade

O programa Tempo Todo ganhou projeção nacional ao integrar o Mapa de Experiências Inspiradoras do Ministério da Educação, reforçando que a inciativa de Franca se tornou exemplo de política pública bem-sucedida.

A inclusão também se consolida como pilar da rede municipal. A implantação do sinal sonoro com música, substituindo a sirene tradicional em 15 escolas, representa um avanço no acolhimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), criando ambientes mais sensíveis e respeitosos.

Cada medida reflete uma visão clara: educação de qualidade precisa ser, antes de tudo, humana. Respeitar o ritmo, a singularidade e as necessidades de cada criança é parte essencial do compromisso assumido pelo município.

Estrutura moderna para aprender melhor

O bem-estar também ganhou atenção especial. Em 2025, teve início o programa de climatização das escolas municipais, com implantação de climatizadores em 10 unidades, garantindo mais conforto térmico para alunos e educadores e favorecendo a concentração em sala.

A alfabetização na idade certa permanece como prioridade absoluta. Projetos como o Dia Diferente e a Aula Estendida beneficiam 12.825 alunos em 2025, reforçando o processo de leitura e escrita e fortalecendo a base educacional desde os primeiros anos.

A inovação também está presente no cotidiano escolar. O curso de Robótica atende 880 alunos, estimulando lógica, criatividade e pensamento crítico, enquanto as aulas de português e matemática com uso de notebooks tornam o aprendizado mais dinâmico e conectado às novas metodologias.

Mais apoio, mais cuidado, mais futuro

Para garantir acompanhamento individualizado e atenção às diferentes necessidades de aprendizagem, a rede ampliou o número de profissionais de apoio pedagógico. São 414 educadores atuando diretamente no suporte a 1.014 alunos, promovendo inclusão, autonomia e melhores condições de desenvolvimento.

Com escolas estruturadas, projetos premiados e uma equipe altamente qualificada, Franca reafirma que investir em educação é investir na cidade que se quer construir. Cada sala de aula representa uma semente de futuro.