A vida antes da descoberta do fogo era temerária para nossos ancestrais. O planeta, regido pelo ritmo implacável do Sol, tornava-se lugar inóspito quando as trevas se impunham. O caçador diurno se tornava frágil caça. Mas aí aconteceu, no coração sombrio das savanas africanas: um raio incendiou uma árvore. Cientistas acreditam hoje que isso se deu antes mesmo do aparecimento do Homo sapiens, nossa espécie, há 250 milhões de anos. Descobria-se o fogo e isso não seria apenas um evento técnico; representava o nascimento da nossa humanidade. As chamas moldaram quem somos.

Até então gastava-se boa parte do dia mastigando fibras duras e carne crua. Com o fogo o jogo mudava, porque ao receber alimentos assados ou cozidos, ou seja, previamente digeridos, o organismo dispunha de mais tempo para investir proteínas e energia no desenvolvimento do cérebro. Outro aspecto altamente positivo dessa descoberta foi a possibilidade de criar um espaço comum. O fogo foi a primeira arma de dissuasão dos humanos. Ele mantinha os grandes predadores à distância, transformando a noite, antes um território de terror, em momento de descanso e reflexão.

Ao redor da fogueira, o tempo útil dos nossos antepassados se estendeu para além do pôr do sol. O fogo levou ao convívio, à conversa, ao planejamento e à criação de laços sociais complexos. Onde havia fogo, existia um lar, não apenas um abrigo. E foi no brilho das brasas que as primeiras histórias foram contadas e recontadas até que chegassem ao nível dos mitos. Como aquele de Prometeu, personagem que roubou de Apolo uma fagulha do fogo celeste e por isso foi castigado de maneira cruel pelos deuses. Amarrado a uma montanha, era visitado diariamente por uma águia que lhe devorava o fígado, órgão que renascia em poucas horas para cumprir a sina do herói no dia seguinte. Até que Hércules matou a ave.