Um grave acidente de trânsito deixou um motociclista em estado grave e um motorista de 80 anos ferido em Franca. A batida ocorreu no início da noite desta sexta-feira, 6, no cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Marechal Caxias, próximo ao City Posto.

O carro trafegava pela Marechal Caxias, sentido bairro-Centro, e ao cruzar a Major Nicácio atingiu o motociclista, que não teve tempo de desviar.

O impacto mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestaram socorro às vítimas no local.