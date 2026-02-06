06 de fevereiro de 2026
GRAVE ACIDENTE

Motociclista fica em estado grave após batida na Major Nicácio

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
GCN
Equipe do Samu atende vítimas de acidente entre carro e moto no cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Marechal Caxias, em Franca
Equipe do Samu atende vítimas de acidente entre carro e moto no cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Marechal Caxias, em Franca

Um grave acidente de trânsito deixou um motociclista em estado grave e um motorista de 80 anos ferido em Franca. A batida ocorreu no início da noite desta sexta-feira, 6, no cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Marechal Caxias, próximo ao City Posto.

O carro trafegava pela Marechal Caxias, sentido bairro-Centro, e ao cruzar a Major Nicácio atingiu o motociclista, que não teve tempo de desviar.

O impacto mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestaram socorro às vítimas no local.

O motociclista foi levado em estado grave para a Santa Casa de Franca. Já o motorista de 80 anos ficou preso às ferragens e foi encaminhado ao Hospital São Joaquim/Unimed com ferimentos no nariz.

Por causa do acidente, o trânsito na região ficou parcialmente interditado, e os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo trecho.

A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência e organizar o tráfego.

