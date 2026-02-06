Uma mulher de 31 anos viveu momentos de terror em Franca após ser perseguida por um motociclista enquanto dirigia e ter o carro depredado. O caso aconteceu nesta sexta-feira, 6, e a vítima precisou se refugiar na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Paulistano, na região Leste da cidade.

De acordo com a mulher, ela seguia com seu carro, um Fiat Palio, pela avenida Dr. Hélio Palermo quando acessou a avenida Adhemar Pereira de Barros. Nesse momento, percebeu que estava sendo seguida por um motociclista que, segundo ela, estava alterado e nervoso. O homem conduzia uma moto Mottu, de cores preta e verde, e usava uma bag de entregas. Assustada, a vítima entrou em desespero, ligou para a irmã e foi orientada a procurar um local movimentado ou uma base policial.

Sem encontrar um posto policial no trajeto, a mulher conseguiu chegar até a UBS do Jardim Paulistano. Ela contou que mal teve tempo de descer do carro, pegar a bolsa e correr para dentro da unidade. O motociclista desceu da moto e foi atrás dela, aparentando estar alterado e em surto, com a intenção de agredi-la.