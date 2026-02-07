O proprietário da rede Supermercados Big Compra, Claudinei Sousa, admitiu que “houve sim falhas” na unidade 4, localizada na avenida Brasil, em Franca. A declaração foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais do supermercado neste sábado, 7.
A loja foi alvo de denúncias de reaproveitamento de alimentos vencidos e da presença de ratos na unidade. Em fiscalização, a Vigilância Sanitária descartou 92 quilos de carne, identificou “diversas irregularidades” e autuou os responsáveis. As denúncias foram publicadas com exclusividade pelo portal GCN/Sampi na última quinta-feira, 5.
Leia mais: Ratos e carne descartada: Vigilância autua mercado na av. Brasil
Claudinei abriu o vídeo se apresentando como responsável pela rede de supermercados. Em seguida, confirmou que a Vigilância Sanitária realizou uma fiscalização na unidade. “Houve sim falhas. A Vigilância Sanitária esteve na loja, identificou irregularidades, produtos foram descartados e nós fomos autuados.”
Apesar de não citar as irregularidades encontradas, o empresário disse que “não estou aqui para esconder”. Claudinei também ressaltou que “segurança alimentar e respeito com quem confia em nós são princípios inegociáveis”.
Segundo ele, as correções das irregularidades encontradas estão sendo providenciadas. “Reforçamos os processos internos, revisamos depósitos, áreas de produção e controles sanitários”.
Claudinei também informou que tem uma empresa sanitarista atuando internamente no supermercado. “Estamos cumprindo rigorosamente todas as exigências feitas pelos órgãos competentes”.
O proprietário da rede encerrou a gravação afirmando que será “sempre bem-vindo” quem quiser conhecer os processos, as unidades e o trabalho realizado pelo grupo.
Carne descartada e denúncia de ratos
A Vigilância Sanitária realizou uma fiscalização em 30 de janeiro na unidade da avenida Brasil e identificou “diversas irregularidades”. Durante a ação, cerca de 92 quilos de carne foram descartados por determinação do órgão, e os responsáveis foram autuados.
Foi dado dez dias de prazo para a apresentação de recursos, comprovando que sanaram as irregularidades, sob pena de multa no valor de R$ 384 mil.
Em 29 de janeiro, o portal GCN também recebeu denúncia contra o estabelecimento. O denunciante, que pediu para ter a identidade preservada, relatou a presença de ninhos de ratos em meio aos alimentos, além do reaproveitamento de produtos vencidos na produção interna da loja.
O portal GCN procurou a rede para ouvir sua versão, mas a assessoria se limitou a dizer que eventuais esclarecimentos seriam feitos pelos “canais oficiais” da empresa.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.