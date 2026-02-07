A loja foi alvo de denúncias de reaproveitamento de alimentos vencidos e da presença de ratos na unidade. Em fiscalização, a Vigilância Sanitária descartou 92 quilos de carne, identificou “diversas irregularidades” e autuou os responsáveis. As denúncias foram publicadas com exclusividade pelo portal GCN/Sampi na última quinta-feira, 5.

O proprietário da rede Supermercados Big Compra, Claudinei Sousa, admitiu que “houve sim falhas” na unidade 4, localizada na avenida Brasil, em Franca . A declaração foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais do supermercado neste sábado, 7.

Claudinei abriu o vídeo se apresentando como responsável pela rede de supermercados. Em seguida, confirmou que a Vigilância Sanitária realizou uma fiscalização na unidade. “Houve sim falhas. A Vigilância Sanitária esteve na loja, identificou irregularidades, produtos foram descartados e nós fomos autuados.”

Apesar de não citar as irregularidades encontradas, o empresário disse que “não estou aqui para esconder”. Claudinei também ressaltou que “segurança alimentar e respeito com quem confia em nós são princípios inegociáveis”.

Segundo ele, as correções das irregularidades encontradas estão sendo providenciadas. “Reforçamos os processos internos, revisamos depósitos, áreas de produção e controles sanitários”.