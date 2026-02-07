Um grave acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado, 7, na avenida Santos Dumont, em Franca, terminou com a morte de uma idosa que era transportada por uma ambulância particular. A colisão envolveu uma ambulância da empresa Health Móvel e um carro preto, que fugiu do local após o acidente.

De acordo com informações apuradas no local, a ambulância seguia pela avenida Santos Dumont, no sentido Hospital São Joaquim/Unimed, transportando uma idosa que estava sendo transferida do Lar de Ofélia para atendimento hospitalar. No mesmo sentido da via, um carro preto trafegava pela faixa da direita quando, de forma repentina, mudou para a faixa da esquerda — onde há vagas de estacionamento —, cortando a frente da ambulância.

Com o impacto da colisão, a ambulância foi contra uma caminhonete prata que estava estacionada na vaga à esquerda da via. O motorista da caminhonete havia acabado de entrar no veículo no momento do acidente e relatou ter sentido um forte impacto, mas não sofreu ferimentos.