Seis adegas e bares de Franca foram fechados na noite desta sexta-feira, 6, durante operação conjunta entre a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária.

Todos os estabelecimentos fechados apresentaram irregularidades na documentação, principalmente relacionadas ao alvará de funcionamento.

Como funcionou?

A fiscalização começava com a chegada da Polícia Militar, responsável pela segurança dos locais e controle das pessoas. Em seguida, entravam em ação os agentes da Vigilância Sanitária e os guardas civis municipais.