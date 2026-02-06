A Justiça autorizou nesta sexta-feira, 6, a exumação do corpo da orientadora educacional Tatiane Cintra dos Santos Cardozo, morta aos 42 anos, no dia 20 de abril do ano passado, em Franca. O laudo da morte aponta broncoaspiração e morte natural, mas a família suspeita que a causa pode não ser essas.

Tatiane, que atuava em escolas na região do Jardim Vera Cruz, foi encontrada morta em sua cama, um ano após reatar com o marido. De acordo com a família, quando estava grávida do terceiro filho, hoje com 5 anos, a orientadora educacional descobriu que era traída com a melhor amiga.

O casal se divorciou e ele se casou com a então melhor amiga dela, mas nunca se afastou de Tatiane. Dizia, segundo parentes, que amava as duas. Em abril de 2024, durante uma viagem da família para Barretos, a orientadora contou que tentaria novamente. O marido se divorciou da mulher com quem a traía e, em outubro de 2024, se casaram novamente.