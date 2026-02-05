Um empresário de Franca é investigado por estupro de vulnerável. Um homem, hoje com 27 anos, registrou boletim de ocorrência relatando abusos sexuais de forma constante durante a infância, entre 2006 e 2007, quando tinha cerca de 6 anos de idade.

Segundo a denúncia, feita à polícia no dia 30 de janeiro, os abusos teriam ocorrido quando o então menino morava com a mãe na residência do investigado. Os ataques teriam se repetido ao longo dos anos, inclusive na adolescência. A mãe do denunciante manteve um relacionamento amoroso com o empresário, hoje com 59 anos.

O caso ganhou novos contornos após a família procurar o empresário para uma conversa, ocasião em que ele não teria negado os fatos e oferecido R$ 20 mil para que o assunto não fosse levado adiante, valor que chegou a ser depositado, levando a família a decidir pelo registro da ocorrência.

Na infância