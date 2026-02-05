A loja do Supermercado Big Compra na avenida Brasil, em Franca, é alvo de denúncias de reaproveitamento de alimentos vencidos e da presença de ratos na unidade. O caso chegou à Vigilância Sanitária Municipal que, após fiscalização realizada na última sexta-feira, 30, constatou "várias irregularidades", de acordo com nota emitida nessa quarta-feira, 4, após questionamento feito pela reportagem do Portal GCN/Sampi.

Após a fiscalização, a Vigilância descartou 92 quilos de carne e notificou o supermercado, dando 10 dias de prazo para apresentar recursos, comprovando que sanaram as irregularidades, sob pena de multa no valor de R$ 384 mil.

Na última quinta-feira, 29, a Redação do GCN/Sampi também recebeu denúncia contra o estabelecimento. O denunciante, que optou pelo anonimato, relatou a presença de ninhos de ratos em meio aos alimentos, além do reaproveitamento de produtos vencidos na produção interna da loja.