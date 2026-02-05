A loja do Supermercado Big Compra na avenida Brasil, em Franca, é alvo de denúncias de reaproveitamento de alimentos vencidos e da presença de ratos na unidade. O caso chegou à Vigilância Sanitária Municipal que, após fiscalização realizada na última sexta-feira, 30, constatou "várias irregularidades", de acordo com nota emitida nessa quarta-feira, 4, após questionamento feito pela reportagem do Portal GCN/Sampi.
Após a fiscalização, a Vigilância descartou 92 quilos de carne e notificou o supermercado, dando 10 dias de prazo para apresentar recursos, comprovando que sanaram as irregularidades, sob pena de multa no valor de R$ 384 mil.
Na última quinta-feira, 29, a Redação do GCN/Sampi também recebeu denúncia contra o estabelecimento. O denunciante, que optou pelo anonimato, relatou a presença de ninhos de ratos em meio aos alimentos, além do reaproveitamento de produtos vencidos na produção interna da loja.
De acordo com a denúncia, a infestação de ratos não se limitaria ao depósito. Os animais circulariam também pelo setor de vendas. O denunciante enviou imagens e vídeos que comprovariam a presença dos animais tanto nas áreas internas quanto nas gôndolas acessíveis ao público.
'Paninho com água' e reaproveitamento de alimentos
A denúncia detalha ainda o procedimento de limpeza dos produtos. As mercadorias do depósito seriam sido limpas superficialmente com um "paninho com água", antes de serem encaminhadas para as prateleiras de venda.
Além dos ratos, o denunciante afirma que alimentos fora do prazo de validade ou estragados seriam reutilizados no preparo de outros itens vendidos na loja. A prática estaria ocorrendo de forma frequente desde o ano passado.
O que diz a empresa?
O portal GCN/Sampi entrou em contato com a rede de supermercados Big Compra para obter um posicionamento sobre as acusações e as imagens apresentadas. A empresa informou que "não comenta denúncias, rumores, especulações ou alegações genéricas veiculadas sem respaldo ou lastro em informações técnicas conclusivas".
Ressaltou ainda que "atua de forma responsável e permanente, mantendo protocolos internos de controle e boas práticas compatíveis com a legislação aplicável e com os padrões do seu segmento de atuação. Eventuais esclarecimentos são prestados exclusivamente nos canais institucionais adequados, quando necessários. Dessa forma, não haverá manifestação adicional sobre o tema".
Nesta quinta-feira, 5, a reportagem fez novo contato com a empresa, para que comentasse a ação da Vigilância Sanitária, mas não houve retorno até a publicação deste texto.
Multa pode beirar os R$ 400 mil
Segundo a Vigilância Sanitária, o Big Compra tem 10 dias para provar que a situação foi regularizada, sobe pena de multa que pode chegar a quase R$ 400 mil. Confira a nota na íntegra:
"A Vigilância Sanitária informa que no dia 30 de janeiro, foi realizada diligência em um supermercado na avenida Brasil, onde foram constatadas várias irregularidades. Uma delas culminou no descarte de 92 quilos de carne. Os responsáveis foram autuados e terão 10 dias para apresentar recursos, comprovando que sanaram as irregularidades. Ao final do processo, o estabelecimento pode ser multado em até R$ 384 mil."
