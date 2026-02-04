Flávia Borges, de 44 anos, morreu nesta quarta-feira, 4, em Franca. Ela foi vítima de um grave acidente de trânsito em 2004, que provocou fraturas na coluna cervical (C6 e C7) e a deixou em cadeira de rodas.

Desde o acidente, ocorrido há mais de duas décadas, Flávia travou uma luta pela vida. Entre crises respiratórias e sequenciais internações, ela passou por tratamento contínuo em razão das sequelas do acidente e da asma.

Durante a pandemia do coronavírus, Flávia retomou os estudos e, em 2021, ingressou no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo), onde cursou até o quinto semestre.