Morreu na madrugada desta quarta-feira, 4, o eletricista e ciclista Paulo Márcio Xavier, aos 54 anos. Natural de São Gotardo (MG), mas morador de Franca desde a infância, Paulo estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital do Coração.

A causa do óbito foi uma endocardite que comprometeu a válvula cardíaca, após um quadro complexo envolvendo doenças autoimunes, como o lúpus, que afetaram o funcionamento do fígado e do baço. A partida precoce ocorre a poucas semanas de seu 55º aniversário.

Filho de Anísio e Lázara Xavier, Paulo construiu uma vida pautada pelo trabalho e pela presença familiar. Atuava como especialista em instalação de equipamentos de segurança e era pai de três filhos: Claudanilo e as gêmeas Paula e Bruna.