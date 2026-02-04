Morreu na madrugada desta quarta-feira, 4, o eletricista e ciclista Paulo Márcio Xavier, aos 54 anos. Natural de São Gotardo (MG), mas morador de Franca desde a infância, Paulo estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital do Coração.
A causa do óbito foi uma endocardite que comprometeu a válvula cardíaca, após um quadro complexo envolvendo doenças autoimunes, como o lúpus, que afetaram o funcionamento do fígado e do baço. A partida precoce ocorre a poucas semanas de seu 55º aniversário.
Filho de Anísio e Lázara Xavier, Paulo construiu uma vida pautada pelo trabalho e pela presença familiar. Atuava como especialista em instalação de equipamentos de segurança e era pai de três filhos: Claudanilo e as gêmeas Paula e Bruna.
Recentemente, ele celebrava marcos importantes, como o casamento do filho mais velho e a formatura das filhas no ensino médio. Paulo também serviu ao Exército em Pirassununga, experiência que sempre destacou como fundamental em sua formação.
No cenário social de Franca, "Paulinho" era figura carimbada nos grupos de pedal, como o "200k" e "Leões da Montanha". Mesmo hospitalizado, manifestava orgulho de sua trajetória no ciclismo e de sua paixão pelo Flamengo, clube pelo qual celebrou o título no fim de 2025.
Além dos esportes, a música era sua marca registrada. Conhecido por animar reuniões com seu violão, Paulo é lembrado pela interpretação de "Astronauta de Mármore", canção que se tornou símbolo de sua alegria entre amigos e as sete irmãs.
O velório de Paulo Márcio Xavier acontece nesta quarta-feira, 4, na sala 6 do São Vicente, em Franca. O encerramento das homenagens está previsto para as 16h, seguido pelo sepultamento no Cemitério Municipal Santo Agostinho.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.