Coleta domiciliar, coleta seletiva, roçada, poda, ecopontos, retirada de inservíveis e atendimento em áreas de difícil acesso fazem parte do escopo do trabalho da Sempre Franca.

Na sexta-feira seguinte ao Natal e na sexta-feira após o Ano Novo, Franca produziu cerca de 500 toneladas de resíduo em um único dia. Para comparação, a média diária da cidade gira em torno de 320 a 350 toneladas. O salto repentino — quase 25% a mais de resíduos — ajuda a explicar por que, naquele período, a sensação de sujeira tomou conta de alguns bairros e gerou um aumento expressivo nas reclamações da população.

Foi a partir desse dado que a Sempre Franca, concessionária responsável pela limpeza urbana da cidade, passou a reavaliar procedimentos e ajustar a operação. Em entrevista à rádio Difusora de Franca, o diretor de concessões Silvio Henrique Silva detalhou o que aconteceu nos bastidores do serviço e quais medidas foram adotadas para evitar que o cenário se repita.

Segundo ele, o aumento do volume está diretamente ligado ao comportamento típico das festas de fim de ano: mais compras, mais embalagens, mais consumo dentro e fora de casa — especialmente no comércio central, que chegou a receber até seis passagens diárias de coleta em alguns dias entre o Natal e o Ano Novo.

“O serviço não deixou de ser feito em nenhum ponto da cidade. O que houve foi um alongamento no tempo das rotas. Coletas que normalmente levam cerca de oito horas chegaram a durar dez ou onze”, explicou. Esse atraso pontual acabou gerando acúmulo temporário de resíduos em algumas regiões, intensificado por um hábito comum: moradores colocarem o lixo fora do dia correto de coleta.

A operação da Sempre Franca é baseada em um plano de trabalho aprovado pela Prefeitura e fiscalizado integralmente por uma agência reguladora. Todos os caminhões são monitorados por GPS, com registro de horário, rota e local de passagem. Isso permite verificar, com precisão, se uma coleta foi realizada e quando.

Por isso, a empresa reforça a importância de a população utilizar os canais oficiais de atendimento, que funcionam 24 horas por dia pelo telefone e WhatsApp 0800 591 6842. Toda solicitação gera protocolo e deve ser respondida em até 48 horas. Em casos específicos, fiscais de campo são enviados ao local para averiguação.

Além da coleta domiciliar, a concessionária também esclareceu dúvidas recorrentes sobre a coleta seletiva, que ocorre uma vez por semana, e sobre a retirada de inservíveis, como móveis e eletrodomésticos. Nesse caso, o serviço é feito por agendamento: o morador entra em contato, recebe a data da coleta e deixa o material em frente à residência no dia combinado.

Outra alternativa são os ecopontos, que recebem gratuitamente diversos tipos de resíduos. Franca conta atualmente com quatro unidades em funcionamento, com ampliação prevista para os próximos meses.

O período de fim de ano também evidenciou a necessidade de melhorias na limpeza de espaços públicos, como praças. Embora a varrição atualmente contratada se concentre no meio-fio das vias, a Sempre Franca anunciou a formação de uma nova equipe dedicada à limpeza e lavagem de praças, com início previsto para fevereiro.

“A percepção da cidade limpa não depende só do contrato, mas do olhar de quem vive nela. Por isso, estamos avançando para além do que estava originalmente previsto”, afirmou Silvio.

Paralelamente, a empresa mantém ações contínuas de educação ambiental, principalmente nas escolas municipais, apostando na mudança de comportamento como caminho para reduzir o problema a longo prazo.

Para acompanhar os serviços, consultar dias de coleta e registrar solicitações, os moradores também podem utilizar o aplicativo Cidade Atende, que reúne informações personalizadas por endereço e permite envio de fotos em tempo real.

Mais do que números, o episódio do fim de ano deixou um aprendizado claro: em uma cidade que consome mais, o desafio da limpeza urbana cresce — e exige planejamento, ajustes rápidos e participação da população para funcionar melhor.