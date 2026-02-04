Uma ex-funcionária de uma farmácia retornou ao local de trabalho após ser desligada da empresa e, acompanhada de um homem, participou de um roubo na tarde dessa terça-feira, 3, em Franca. O crime aconteceu em uma farmácia localizada na avenida Dr. Hélio Palermo.

De acordo com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), a mulher já havia participado de um primeiro roubo no estabelecimento. No segundo crime, ela voltou ao local acompanhada de um homem e utilizou uma faca para ameaçar e dominar as funcionárias - que eram suas antigas colegas de trabalho.

Demonstrando conhecer a rotina do estabelecimento, a ex-funcionária foi rapidamente reconhecida pelas vítimas. As imagens das câmeras de segurança confirmaram, de forma nítida, a participação dela na ação criminosa.