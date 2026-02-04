Uma ex-funcionária de uma farmácia retornou ao local de trabalho após ser desligada da empresa e, acompanhada de um homem, participou de um roubo na tarde dessa terça-feira, 3, em Franca. O crime aconteceu em uma farmácia localizada na avenida Dr. Hélio Palermo.
De acordo com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), a mulher já havia participado de um primeiro roubo no estabelecimento. No segundo crime, ela voltou ao local acompanhada de um homem e utilizou uma faca para ameaçar e dominar as funcionárias - que eram suas antigas colegas de trabalho.
Demonstrando conhecer a rotina do estabelecimento, a ex-funcionária foi rapidamente reconhecida pelas vítimas. As imagens das câmeras de segurança confirmaram, de forma nítida, a participação dela na ação criminosa.
Durante o assalto, foram levados dinheiro do caixa e diversos produtos, incluindo Monjaro, usado para emagrecimento.
Após diligências, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão e conduziu a suspeita até a sede da DIG. Ela acabou confessando a participação no crime. Apesar disso, a princípio, irá responder em liberdade.
Segundo a polícia, o caso chama atenção porque a mulher havia sido presa recentemente por tentativa de furto, antes mesmo da prática deste roubo. Na residência dela, os investigadores apreenderam uma grande quantidade de produtos farmacêuticos, que agora passam por apuração para verificar se são frutos dos roubos ou de outros furtos cometidos em farmácias da cidade.
Boa parte dos medicamentos foi recuperada. O único item não localizado foi o medicamento injetável para emagrecimento. A polícia acredita que o produto possa já ter sido vendido e o dinheiro utilizado para a compra de outros bens.
A Polícia Civil informou que o inquérito está em fase final. A DIG irá representar pela prisão preventiva da ex-funcionária. Já o homem envolvido, que havia sido preso anteriormente, foi formalmente indiciado.
